Дуда созывает Совет нацбезопасности из-за инцидентов на границе с Беларусью
Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности. Причиной стали инциденты с участием мигрантов на границе с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP и Главное командование родов Вооруженных сил Польши в Twitter.
Во время брифинга у президента Польши спросили о задержании трех польских солдат, которые несколько месяцев назад произвели предупредительные выстрелы в сторону мигрантов - они пытались прорваться в страну с территории Беларуси.
Дуда ответил, что задержание солдат - это возмутительная ситуация, которая требует объяснения.
Также президент Польши добавил, что его тревожит недавнее нападение мигрантов на польских военных на границе с Беларусью.
"Учитывая то, что происходит в последнее время и в последние месяцы, я принял решение созвать Совет национальной безопасности", - подчеркнул Дуда.
По словам главы государства, он не хочет созывать заседание во время кампании перед выборами в Европарламент, которые проходят с 6 по 9 июня, поэтому оно состоится в понедельник, 10 июня, во второй половине дня.
Обновлено 19:03
По информации Главного командования родов Вооруженных сил Польши, один из солдат, о которых упомянул Дуда, умер в больнице после нападения мигрантов на границе с Беларусью. Причиной смерти стало ножевое ранение.
Что предшествовало
Напомним, недавно стало известно о том, что в Польше разгорелся скандал после задержания трех солдат военной полицией. Это произошло из-за того, что они совершили предупредительные выстрелы в сторону мигрантов.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что такие действия со стороны военной полиции являются неприемлемыми. Он потребовал объяснений.
Также мы писали, что МВД Польши предложило на полгода запретить доступ к отдельным участкам на границе с Беларусью.
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