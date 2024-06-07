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У Польщі проведуть засідання Ради нацбезпеки біля кордону з Білоруссю, - ЗМІ

Варшава, П'ятниця 07 червня 2024 17:21
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У Польщі проведуть засідання Ради нацбезпеки біля кордону з Білоруссю, - ЗМІ Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польська влада вирішила провести засідання Ради нацбезпеки у Підляському воєводстві, яке межує з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За даними видання, засідання Ради нацбезпеки, яке скликав президент Польщі Анджей Дуда, відбудеться у місті Білосток. Населений пункт знаходиться за 50 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Також планується, що чиновники відвідають кордон із Білоруссю.

При цьому журналісти уточнюють, що засідання буде засекреченим - його закриють для публіки.

Складна ситуація на кордоні

Зазначимо, що на кордоні Польщі з Білоруссю останні кілька місяців відбуваються провокації за участю мігрантів.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що при незаконній спробі перетину кордону білоруськими мігрантами один із польських військових отримав серйозні ножові поранення. Він загинув у лікарні.

На цьому тлі президент Польщі Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на кордоні. Воно пройде у понеділок, 10 червня.

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