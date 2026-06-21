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Ордена возвращают уже и поляки: ексдепутат Сейма отказался от награды из-за Украины

15:43 21.06.2026 Вс
1 мин
Бывший депутат подчеркнул, что вернул награду не тому, кто ее вручал
aimg Валерия Абабина
Ордена возвращают уже и поляки: ексдепутат Сейма отказался от награды из-за Украины Фото: Бывший депутат Сейма отказался от награды (Getty Images)
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Тенденция к возврату польских наград перекинулась на саму Польшу. Бывший депутат Сейма вернул президенту Навроцкому "Золотой Крест Заслуг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост бывшего депутата Сейма Польши Петра Фоглера в Facebook.

Фоглер заявил, что возвращает награду не тому президенту, который ее вручил (Квасьневскому), а "нынешнему обитателю Бельведерского дворца".

"То, что этот человек, которого называют президентом, сделал и продолжает делать, - это кошмар. Для меня он не президент моей страны, а недоразумение", - написал Фоглер.

Экс-депутат также иронично отметил, что "до сих пор ждет, пока Национальная избирательная комиссия подсчитает голоса" президентских выборов.

Фото: награды польского экс-депутата (facebook.com piotr.fogler)

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Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за переименования подразделения ССО в честь Героев УПА.

В ответ Зеленский отправил орден по почте обратно в Польшу.

В знак солидарности от своих польских наград отказались трое экс-президентов - Кучма, Ющенко и Порошенко, а также посол Боднар, глава МИД Сибига и глава ОП Буданов.

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