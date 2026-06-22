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Польские предприниматели призвали Зеленского и Навроцкого немедленно прекратить конфликт

01:20 22.06.2026 Пн
2 мин
Эскалация конфликта приведет к серьезному экономическому кризису в обеих странах, предупреждают предприниматели.
aimg Юлия Маловичко
Польские предприниматели призвали Зеленского и Навроцкого немедленно прекратить конфликт Фото: президенти Україны и Польши - Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (Getty Images)
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Польский совет предпринимателей обратился к своим и украинским властям с призывом немедленно прекратить публичный конфликт и вернуться к прагматичному диалогу. Бизнес предупреждает, что эскалация может нанести серьезный ущерб экономикам стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

В заявлении польского бизнеса отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года польское общество и предприниматели вложили значительные ресурсы в поддержку Украины. Благодаря этому между странами сложился беспрецедентный уровень доверия и сотрудничества.

В то же время представители бизнеса выразили обеспокоенность обострением политической риторики между Варшавой и Киевом. По их мнению, взаимные публичные обвинения и конфликты в СМИ могут подорвать тысячи деловых связей и партнерств, которые выстраивались в последние годы.

В Совете предпринимательства отметили, что нынешняя ситуация создает риски для совместных экономических проектов, логистических цепочек и инвестиционного сотрудничества, а также может привести к ощутимым финансовым потерям как для Польши, так и для Украины.

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Конфликт между Польшей и Украиной

Напряженность в отношениях между странами усилилась после того, как президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стало решение о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций Украины почетного наименования в честь Героев УПА.

Украинская сторона заявила, что это решение не было направлено против Польши. Однако дискуссия быстро вышла за рамки исторических споров и приобрела политический характер.

Дополнительным фактором обострения остаются многолетние разногласия по поводу Волынской трагедии и политики исторической памяти. Навроцкий неоднократно заявлял, что эти вопросы являются одними из ключевых в польско-украинских отношениях.

После решения польского президента о лишении Зеленского ордена Белого Орла от своих польских наград также отказались президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также ряд других украинских чиновников.

В то же время, по данным издания, в понедельник, 22 июня, Зеленский должен принять решение об участии в конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Гданьске.

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