Новые условия для украинцев в Польше с 2025 года. Нужно ли менять Pesel UKR на CUKR

С 2025 года украинцы в Польше смогут получить карту CUKR, которая позволяет находиться на территории этой страны сроком до трех лет.

РБК-Украина рассказывает, что нужно знать украинцам о карте CUKR и условиях ее получения.

Кто сможет получить CUKR

Летом польское правительство изменило условия помощи украинским беженцам, в рамках которых упростили процесс легализации. С 2025 года наши граждане из Pesel UKR смогут получить карты быта CUKR.

Напомним, что Pesel UKR – это польский аналог идентификационного номера, предназначенного для украинских беженцев. Он предоставляет право на временную защиту в Польше и доступ к социальным услугам: медицинское обслуживание, право на обучение и официальное трудоустройство.

Получить CUKR смогут украинцы, которые:

имели статус Pesel UKR по состоянию на 4 марта 2024 года

имеют статус Pesel UKR на день подачи заявления на получение карты быта

имеют непрерывный статус Pesel UKR не менее 365 дней (если человек вызжает более чем на 30 дней, то теряет статус)

Украинцы смогут подавать заявки на получение CUKR Главе Управления по делам иностранцев в электронном виде через онлайн-сервис, специально разработанный для этого.

Важно также, что люди, претендующие на CUKR, должны актуализировать свои данные в государственной системе Украины на основании своего внутреннего или загранпаспорта либо документа, подтверждающего личность.

Что дает карта CUKR

Украинцы, получившие карту CUKR, будут иметь право находиться на территории Польши на таких же основаниях, что и иностранцы, получившие разрешение на временное пребывание. Карта также дает право работать в Польше без необходимости получения дополнительного разрешения.

На карте CUKR будет указано, что ее владелец ранее имел статус временной защиты (Pesel UKR). При этом на карте не будет информации о месте жительства или регистрации, но владельцы такой карты обязаны в течение 15 дней сообщить воеводе об изменении адреса.

Также отметим, что украинцы, которые получат CUKR, смогут выезжать из Польши в другие страны не более чем на 6 месяцев.

Стоит ли менять Pesel UKR на карту CUKR

Карта CUKR позволит украинцам легально находиться в Польше и работать там без дополнительных разрешений в течение 3 лет. В то же время, статус Pesel UKR дает право находиться в Польше только до 30 сентября 2025 года, хотя, вероятно, этот срок могут продлить.

По данным Украинского дома, когда статус PESEL UKR меняется на CUKR, лицо теряет все возможности, связанные со статусом специальной временной защиты, в частности пользование бесплатными медицинскими услугами от Национального фонда здоровья (НФЗ). Это может оказаться проблемой для безработных беженцев.

Но если человек с карточкой CUKR устроится на работу, он все равно сможет пользоваться услугами НФЗ, но тогда это будет медицинское страхование, оплачиваемое из зарплаты, а не специальное право для украинских беженцев.

Также владельци карт CUKR должны будут обновлять свои персональные данные при изменении фамилии или получении нового паспорта, иначе рискуют потерять помощь "800+", поскольку информация в базе данных не будет соответствовать фактическим данным лица.

Поэтому украинцы в Польше должны самостоятельно решить, что лучше персонально для них – остаться со статусом PESEL UKR или перейти на карту CUKR.