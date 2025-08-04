Карта CUKR вместо временной защиты: как украинцам в Польше получить вид на жительство на 3 года

С 2026 года украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, смогут оформить новый вид на жительство - карточку побыту CUKR. Она позволяет легально жить, работать и пользоваться социальными услугами в течение 3 лет.

РБК-Украина со ссылкой на Visit Ukraine рассказывает, кто имеет право на эту карту, когда и как подавать документы, а также что меняется в процедуре легализации пребывания.

Что такое карта CUKR

Карточка побыту CUKR - это новый тип временного вида на жительство, который могут получить украинцы со статусом PESEL UKR. Она будет действовать 3 года и обеспечивает более стабильный и формализованный статус по сравнению со статусом временной защиты.

После оформления карты статус автоматически обновляется с UKR на CUKR, но номер PESEL остается неизменным.

Когда можно будет подать заявление

Хотя изменения в законодательство уже вступили в силу с 1 июля 2025 года, подавать документы на новую карту можно будет с 1 января 2026 года - именно тогда заработает онлайн-платформа MOS 2.0.

Кто может получить CUKR

Права на карту имеют украинцы, которые соответствуют следующим условиям:

имеют статус PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года;

сохраняют действующий PESEL UKR на момент подачи;

находятся в Польше непрерывно не менее 365 дней;

имеют действительный заграничный паспорт;

в случае детей, рожденных в Польше, заявление может подать мать, если она уже имеет CUKR.

Кто не сможет оформить карточку

В предоставлении вида откажут лицам:

которые имеют запрет въезда в Шенгенскую зону;

чье пребывание угрожает национальной безопасности;

которые не оплатили обязательные сборы;

которые внесены в список нежелательных иностранцев.

Как подавать заявление

Подача будет происходить исключительно онлайн - через систему MOS 2.0. Бумажные заявления или другие каналы рассматриваться не будут.

Для подачи нужны:

электронная подпись или Profil Zaufany;

цифровое фото;

подтверждение оплаты сборов;

заграничный паспорт.

Сколько стоит:

300 злотых - гербовый сбор (может меняться);

100 злотых - изготовление карточки (для взрослых);

50 злотых - изготовление карты (для детей до 18 лет).

Что будут проверять перед принятием решения

После представления воевода запрашивает информацию у:

пограничной службы,

полиции,

агентства внутренней безопасности.

Если в течение 30-60 дней не поступит предостережений, считается, что препятствий нет.

Решение должны принять в течение 90 дней. Если заявление нужно доработать, срок отсчитывают с момента устранения ошибок.

Что содержит электронное заявление

В форме нужно указать:

ФИО, дату рождения, гражданство;

данные заграничного паспорта;

адрес проживания;

информацию о судимости;

декларацию о правдивости данных;

электронную подпись.

Данные о фото, отпечатках пальцев и подписи будут подтягиваться из государственных баз автоматически.

Обязанности владельца карточки CUKR