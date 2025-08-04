Карта CUKR вместо временной защиты: как украинцам в Польше получить вид на жительство на 3 года
С 2026 года украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, смогут оформить новый вид на жительство - карточку побыту CUKR. Она позволяет легально жить, работать и пользоваться социальными услугами в течение 3 лет.
РБК-Украина со ссылкой на Visit Ukraine рассказывает, кто имеет право на эту карту, когда и как подавать документы, а также что меняется в процедуре легализации пребывания.
Что такое карта CUKR
Карточка побыту CUKR - это новый тип временного вида на жительство, который могут получить украинцы со статусом PESEL UKR. Она будет действовать 3 года и обеспечивает более стабильный и формализованный статус по сравнению со статусом временной защиты.
После оформления карты статус автоматически обновляется с UKR на CUKR, но номер PESEL остается неизменным.
Когда можно будет подать заявление
Хотя изменения в законодательство уже вступили в силу с 1 июля 2025 года, подавать документы на новую карту можно будет с 1 января 2026 года - именно тогда заработает онлайн-платформа MOS 2.0.
Кто может получить CUKR
Права на карту имеют украинцы, которые соответствуют следующим условиям:
- имеют статус PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года;
- сохраняют действующий PESEL UKR на момент подачи;
- находятся в Польше непрерывно не менее 365 дней;
- имеют действительный заграничный паспорт;
- в случае детей, рожденных в Польше, заявление может подать мать, если она уже имеет CUKR.
Кто не сможет оформить карточку
В предоставлении вида откажут лицам:
- которые имеют запрет въезда в Шенгенскую зону;
- чье пребывание угрожает национальной безопасности;
- которые не оплатили обязательные сборы;
- которые внесены в список нежелательных иностранцев.
Как подавать заявление
Подача будет происходить исключительно онлайн - через систему MOS 2.0. Бумажные заявления или другие каналы рассматриваться не будут.
Для подачи нужны:
- электронная подпись или Profil Zaufany;
- цифровое фото;
- подтверждение оплаты сборов;
- заграничный паспорт.
Сколько стоит:
- 300 злотых - гербовый сбор (может меняться);
- 100 злотых - изготовление карточки (для взрослых);
- 50 злотых - изготовление карты (для детей до 18 лет).
Что будут проверять перед принятием решения
После представления воевода запрашивает информацию у:
- пограничной службы,
- полиции,
- агентства внутренней безопасности.
Если в течение 30-60 дней не поступит предостережений, считается, что препятствий нет.
Решение должны принять в течение 90 дней. Если заявление нужно доработать, срок отсчитывают с момента устранения ошибок.
Что содержит электронное заявление
В форме нужно указать:
- ФИО, дату рождения, гражданство;
- данные заграничного паспорта;
- адрес проживания;
- информацию о судимости;
- декларацию о правдивости данных;
- электронную подпись.
Данные о фото, отпечатках пальцев и подписи будут подтягиваться из государственных баз автоматически.
Обязанности владельца карточки CUKR
- сообщать об изменении адреса в течение 15 дней;
- обновлять персональные данные (в случае изменения паспорта или имени);
- забрать готовую карту в течение 60 дней, иначе - она аннулируется.
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