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Карта CUKR вместо временной защиты: как украинцам в Польше получить вид на жительство на 3 года

Польша, Понедельник 04 августа 2025 12:25
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Карта CUKR вместо временной защиты: как украинцам в Польше получить вид на жительство на 3 года Что надо знать украинцам о карте быта CUKR (фото:
Автор: Василина Копытко

С 2026 года украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, смогут оформить новый вид на жительство - карточку побыту CUKR. Она позволяет легально жить, работать и пользоваться социальными услугами в течение 3 лет.

РБК-Украина со ссылкой на Visit Ukraine рассказывает, кто имеет право на эту карту, когда и как подавать документы, а также что меняется в процедуре легализации пребывания.

Что такое карта CUKR

Карточка побыту CUKR - это новый тип временного вида на жительство, который могут получить украинцы со статусом PESEL UKR. Она будет действовать 3 года и обеспечивает более стабильный и формализованный статус по сравнению со статусом временной защиты.

После оформления карты статус автоматически обновляется с UKR на CUKR, но номер PESEL остается неизменным.

Когда можно будет подать заявление

Хотя изменения в законодательство уже вступили в силу с 1 июля 2025 года, подавать документы на новую карту можно будет с 1 января 2026 года - именно тогда заработает онлайн-платформа MOS 2.0.

Кто может получить CUKR

Права на карту имеют украинцы, которые соответствуют следующим условиям:

  • имеют статус PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года;
  • сохраняют действующий PESEL UKR на момент подачи;
  • находятся в Польше непрерывно не менее 365 дней;
  • имеют действительный заграничный паспорт;
  • в случае детей, рожденных в Польше, заявление может подать мать, если она уже имеет CUKR.

Кто не сможет оформить карточку

В предоставлении вида откажут лицам:

  • которые имеют запрет въезда в Шенгенскую зону;
  • чье пребывание угрожает национальной безопасности;
  • которые не оплатили обязательные сборы;
  • которые внесены в список нежелательных иностранцев.

Как подавать заявление

Подача будет происходить исключительно онлайн - через систему MOS 2.0. Бумажные заявления или другие каналы рассматриваться не будут.

Для подачи нужны:

  • электронная подпись или Profil Zaufany;
  • цифровое фото;
  • подтверждение оплаты сборов;
  • заграничный паспорт.

Сколько стоит:

  • 300 злотых - гербовый сбор (может меняться);
  • 100 злотых - изготовление карточки (для взрослых);
  • 50 злотых - изготовление карты (для детей до 18 лет).

Что будут проверять перед принятием решения

После представления воевода запрашивает информацию у:

  • пограничной службы,
  • полиции,
  • агентства внутренней безопасности.

Если в течение 30-60 дней не поступит предостережений, считается, что препятствий нет.

Решение должны принять в течение 90 дней. Если заявление нужно доработать, срок отсчитывают с момента устранения ошибок.

Что содержит электронное заявление

В форме нужно указать:

  • ФИО, дату рождения, гражданство;
  • данные заграничного паспорта;
  • адрес проживания;
  • информацию о судимости;
  • декларацию о правдивости данных;
  • электронную подпись.

Данные о фото, отпечатках пальцев и подписи будут подтягиваться из государственных баз автоматически.

Обязанности владельца карточки CUKR

  • сообщать об изменении адреса в течение 15 дней;
  • обновлять персональные данные (в случае изменения паспорта или имени);
  • забрать готовую карту в течение 60 дней, иначе - она аннулируется.

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