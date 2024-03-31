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В Польше подняли военную авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Варшава, Воскресенье 31 марта 2024 06:25
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В Польше подняли военную авиацию из-за ракетной атаки по Украине Фото: в Польше подняли военную авиацию из-за ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Ксения Вертебная

В воскресенье, 31 марта, в Польше подняли авиацию. Это произошло в связи с ночной ракетной атакой русских войск по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на X Вооруженных сил Польши.

Польские и союзнические самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны, говорится в сообщении.

Они отметили, что сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию". – написали в Вооруженных силах Польши.

Напомним, в ночь на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога . Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС.

Кроме того, вражеские ракеты атаковали западные области Украины . Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Львова с северо-востока и группе ракет на территории Тернопольской области, курсом в Ивано-Франковске.

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