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В Украине масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет

Киев, Воскресенье 31 марта 2024 04:49
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В Украине масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет Фото: в Украине масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет (facebook.com)
Автор: Ксения Вертебная

В ночь на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95МС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил и карту воздушных тревог.

Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС

"Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили воздушные силы в 04:28 .В Украине масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракетФото: карта воздушных тревог по состоянию на 04:51

В 04:52 они предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Уже в 04:53 в Воздушных силах сообщили о ракетах из Курской области России, направлявшихся на Сумскую область и державших западный курс. Кроме того, они призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 04:56 было сообщение о ракетах на территории Черниговской области, которые держали курс на Киев, а через несколько минут отметили, что ракеты держат курс и на Нежин.

В 04:59 зафиксирована очередная группа ракет из Курской области России на Сумскую область, державших западный курс.

В Украине масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 05:02

В 05:05 в Воздушных силах сообщили о курсе ракет на Киев.

За шесть минут, в 05:11 была зафиксирована группа ракет на севере Киевской области, которая триамла западное направление движения.

В 05.19 писали о ракетах на севере Киевской и Житомирской областей, которые держат западный курс.

В 05:25 появилась информация о ракетах курсом на Житомир.

Около 05:25 Воздушные силы сообщили о другой группе ракет в Ровно.

Напомним, в ночь на 31 марта Воздушные силы сообщили о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 . Запуск произошел с пусковых рубежей в Саратовской области.

Кроме того, вечером 30 марта в Украине былаобъявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма .

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