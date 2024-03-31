Вражеские ракеты атаковали западные области Украины

Российские ракеты двумя отдельными группами пролетели через восточные и северные области в направлении Львовской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракеты в направлении Львова с северо-востока Группа ракет на Тернопольщине, курсом на Ивано-Франковск", - отмечалось в сообщении в 5:45.

В 5:53 Воздушные силы сообщили о новой группе ракеты в направлении Львова с севера.

В 5:59 сообщили о ракетах в направлении Стрыя с севера и юга.

В 6:03 паблики сообщили о ракете в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области. Там расположена Буршинская теплоэлектростанция.

В 6:12 сообщили, что воздушное пространство Украины чистое. Продолжается доразведка.

В 6:38 Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности по всей территории Украины.

Отметим, что две группы ракет вошли в Украину через Сумскую область, далее через Черниговскую и север Киевской области направились на запад через Житомирскую в направлении Волынской области. После этого цели повернули на юго-запад в направлении Тернопольской и Львовской областей.

Силы ПВО работали в Киевской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.