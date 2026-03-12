У Польщі підняли армію через невідомий дрон на території вугільної шахти

У Польщі на території вугільної шахти поблизу міста Конін у Великопольському воєводстві виявили невідомий дрон. На місці працюють поліція та військова жандармерія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське агентство преси та заяву поліції Великопольського воєводства.

Поліція воєводства розповіла, що на місці виявлення безпілотника працюють правоохоронці, які забезпечують охорону території.

Зазначається, що станом на зараз будь-яких подій, які б становили загрозу для життя чи здоров’я людей, не зафіксовано.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив журналістам, що обставини падіння дрона з’ясовують. Він додав, що вже отримав доповідь від командувача оперативних сил Збройних сил Польщі.

"Є ймовірність, що це був дрон, який виконував місію на користь наших противників зі сходу. Цю справу необхідно ретельно з’ясувати", - наголосив польський міністр.

Згідно з інформацією джерел, наближених до польського міністерства оборони, знайдений безпілотник може бути одним із російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі у ніч проти 10 вересня минулого року.

Тоді над Польщею зафіксували кілька дронів, багато з яких впали на територію країни, в тому числі після того, як були збиті літаками НАТО.

Нагадаємо, у лютому в польському місті Лєзніца Вєлька на територію військової частини, де дислокується 1-й повітряний кавалерійський батальйон, упав безпілотник.

Невеликий комерційний дрон зачепився за дерево, не спричинивши постраждалих або руйнувань інфраструктури. Військова жандармерія Польщі ідентифікувала та затримала оператора безпілотника - ним виявився 22-річний громадянин Польщі.