Польша на 3 месяца закроет небо на границе с Украиной и Беларусью: в чем причина

17:38 06.03.2026 Пт
2 мин
Ограничения будут действовать не для всех самолетов
aimg Иван Носальский
Польша на 3 месяца закроет небо на границе с Украиной и Беларусью: в чем причина Иллюстративное фото: Польша вводит ограничения на полеты возле границы с Украиной и Беларусью (facebook.com/LOT)

Польша с 10 марта вводит ограничения на воздушное движение в восточных регионах страны, граничащих с Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Польское агентство воздушного судоходства в Facebook.

Читайте также: Польшу всколыхнуло падение "дрона-шпиона" на военную часть

Ограничения в виде зоны EP R130 будут действовать до 9 июня 2026 года.

Кого коснутся изменения

Зона охватывает воздушное пространство от уровня земли до высоты около 3 километров. Это означает, что:

  • пассажирские самолеты, выполняющие рейсы на большой высоте, будут продолжать полеты без изменений.
  • малая авиация и дроны попадают под жесткий регламент.

Ночной режим (от заката до рассвета) - действует полный запрет на полеты. Исключение составляют только воздушные суда и отдельные согласованные рейсы спецслужб.

Дневной режим (от рассвета до заката) - полеты разрешены только при условии:

  • представления плана полета.
  • наличия работающего транспондера.
  • поддержки постоянной радиосвязи с органами авиационного контроля.

Польша на 3 месяца закроет небо на границе с Украиной и Беларусью: в чем причинаФото: в Польше введут ограничения на полеты возле границы с Украиной и Беларусью (facebook.com/PANSA.ANSP)

Приоритет - безопасность государства

В польском агентстве отмечают, что ограничения введены для обеспечения безопасности государства. В частности, разрешены полеты по сигналам ALPHA SCRAMBLE (срочный подъем истребителей в воздух по тревоге) и MEDEVAC (миссии медицинской эвакуации).

Гражданским беспилотникам строго запрещено приближаться к зонам идентификации ПВО (ADIZ) Украины и Белоруссии. Игнорирование правил будут расценивать как нарушение авиационного законодательства Польши.

Инцидент с дроном в Польше

Напомним, в феврале в польском городе Лезница Велька на территорию воинской части, где дислоцируется 1-й воздушный кавалерийский батальон, упал беспилотник.

Небольшой коммерческий дрон зацепился за дерево, не повлекая за собой пострадавших или разрушений инфраструктуры. Военная жандармерия Польши идентифицировала и задержала оператора беспилотника - им оказался 22-летний гражданин Польши.

