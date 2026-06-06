В Польше очевидцы сняли на видео момент прохождения разрушительного торнадо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Синоптики предупреждают, что из-за притока горячего и влажного воздуха в ближайшее время в Польше может возрасти риск возникновения новых сильных штормов и локальных торнадо .

Метеорологические радары еще утром фиксировали условия для сильных штормов, однако масштабы и сила стихии оказались неожиданными для местных жителей .

По словам синоптика Пйотра Шустера, явление уже классифицировали как торнадо в Европейской базе данных основных погодных явлений (ESWD).

На опубликованных кадрах четко видно характерную конденсационную воронку и сильно закрученные воздушные массы, которые пронеслись через населенный пункт .

По информации издания, опасное природное явление зафиксировали в пятницу в селе Цуднохи, что в Варминско-Мазурском воеводстве.

Напомним, экстремальные погодные явления все чаще наносят масштабные разрушения в европейском регионе. В частности, в конце мая в Польше мощный торнадо разрушил десятки домов, когда шквальный ветер со скоростью до 180-250 км/ч срывал крыши и массово валил деревья полосой.

Кроме того, сильные порывы ветра регулярно фиксируют и в Украине, где они приводят к значительным разрушениям инфраструктуры. Так, в апреле масштабный "деревопад" и ветки на проводах наделали беды в разных областях, в результате чего были заблокированы автомобильные дороги, поврежден транспорт и частные домовладения.