В Польщі очевидці зняли на відео момент проходження руйнівного торнадо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Синоптики попереджають, що через приплив гарячого та вологого повітря найближчим часом у Польщі може зрости ризик виникнення нових сильних штормів та локальних торнадо .

Метеорологічні радари ще зранку фіксували умови для сильних штормів, проте масштаби та сила стихії виявилися неочікуваними для місцевих мешканців .

За словами синоптика Пйотра Шустера, явище вже класифікували як торнадо в Європейській базі даних основних погодних явищ (ESWD).

На опублікованих кадрах чітко видно характерну конденсаційну воронку та сильно закручені повітряні маси, які пронеслися через населений пункт .

За інформацією видання, небезпечне природне явище зафіксували у п'ятницю в селі Цуднохи, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Нагадаємо, екстремальні погодні явища дедалі частіше завдають масштабних руйнувань у європейському регіоні. Зокрема, наприкінці травня у Польщі потужний торнадо зруйнував десятки будинків, коли шквальний вітер зі швидкістю до 180-250 км/год зривав дахи та масово валив дерева смугою.

Крім того, сильні пориви вітру регулярно фіксують і в Україні, де вони призводять до значних руйнувань інфраструктури. Так, у квітні масштабний "деревопад" і гілки на дротах наробили біди у різних областях, внаслідок чого було заблоковано автомобільні дороги, пошкоджено транспорт та приватні домоволодіння.