В Польщі очевидці зняли на відео момент проходження руйнівного торнадо
У польському селі Цуднохи пронісся небезпечний торнадо. Очевидці встигли зафіксувати стихійне лихо на відео, яке стрімко поширюється в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Деталі негоди на півночі Польщі
За інформацією видання, небезпечне природне явище зафіксували у п'ятницю в селі Цуднохи, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві.
На опублікованих кадрах чітко видно характерну конденсаційну воронку та сильно закручені повітряні маси, які пронеслися через населений пункт.
Появу вихору офіційно підтвердили в Інституті метеорології та водного господарства (IMGW) Польщі.
За словами синоптика Пйотра Шустера, явище вже класифікували як торнадо в Європейській базі даних основних погодних явищ (ESWD).
Метеорологічні радари ще зранку фіксували умови для сильних штормів, проте масштаби та сила стихії виявилися неочікуваними для місцевих мешканців.
W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy.— Pietrek Szuster (@retsuz) June 6, 2026
Tornado zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Malczyka. https://t.co/gmyEKbLHLA pic.twitter.com/XouuU2L5jb
Загроза нових торнадо
Синоптики попереджають, що через приплив гарячого та вологого повітря найближчим часом у Польщі може зрости ризик виникнення нових сильних штормів та локальних торнадо.
Нагадаємо, екстремальні погодні явища дедалі частіше завдають масштабних руйнувань у європейському регіоні. Зокрема, наприкінці травня у Польщі потужний торнадо зруйнував десятки будинків, коли шквальний вітер зі швидкістю до 180-250 км/год зривав дахи та масово валив дерева смугою.
Крім того, сильні пориви вітру регулярно фіксують і в Україні, де вони призводять до значних руйнувань інфраструктури. Так, у квітні масштабний "деревопад" і гілки на дротах наробили біди у різних областях, внаслідок чого було заблоковано автомобільні дороги, пошкоджено транспорт та приватні домоволодіння.