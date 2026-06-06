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В Польщі очевидці зняли на відео момент проходження руйнівного торнадо

17:15 06.06.2026 Сб
2 хв
Мережу приголомшили кадри потужного торнадо
aimg Сергій Козачук
В Польщі очевидці зняли на відео момент проходження руйнівного торнадо Фото: через село в Польщі пронісся потужний вихор (unsplash.com)
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У польському селі Цуднохи пронісся небезпечний торнадо. Очевидці встигли зафіксувати стихійне лихо на відео, яке стрімко поширюється в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Деталі негоди на півночі Польщі

За інформацією видання, небезпечне природне явище зафіксували у п'ятницю в селі Цуднохи, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

На опублікованих кадрах чітко видно характерну конденсаційну воронку та сильно закручені повітряні маси, які пронеслися через населений пункт.

Появу вихору офіційно підтвердили в Інституті метеорології та водного господарства (IMGW) Польщі.

За словами синоптика Пйотра Шустера, явище вже класифікували як торнадо в Європейській базі даних основних погодних явищ (ESWD).

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Метеорологічні радари ще зранку фіксували умови для сильних штормів, проте масштаби та сила стихії виявилися неочікуваними для місцевих мешканців.

Загроза нових торнадо

Синоптики попереджають, що через приплив гарячого та вологого повітря найближчим часом у Польщі може зрости ризик виникнення нових сильних штормів та локальних торнадо.

Нагадаємо, екстремальні погодні явища дедалі частіше завдають масштабних руйнувань у європейському регіоні. Зокрема, наприкінці травня у Польщі потужний торнадо зруйнував десятки будинків, коли шквальний вітер зі швидкістю до 180-250 км/год зривав дахи та масово валив дерева смугою.

Крім того, сильні пориви вітру регулярно фіксують і в Україні, де вони призводять до значних руйнувань інфраструктури. Так, у квітні масштабний "деревопад" і гілки на дротах наробили біди у різних областях, внаслідок чого було заблоковано автомобільні дороги, пошкоджено транспорт та приватні домоволодіння.

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