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В Польше назвали условие, при котором могли бы сбивать российские ракеты над Украиной

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (facebook_com_JankaOchojska)
Автор: Наталья Юрченко

Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной при одном условии. Речь идет об угрозе для АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью BBC.

Главу МИД спросили, где для Польши проходят "красные линии" по отношению к России и Украине, а также имеет ли Варшава право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.

Он отметил, что Польша могла бы помочь Украине защитить атомные электростанции.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что это его мнение и что юридически Польша имела бы право на самооборону, но "никаких решений об этом не принимали".

 

Сбивание Польшей российских ракет над Украиной

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша обсуждают механизм, чтобы польская противовоздушная оборона могла сбивать российские ракеты и над Украиной.

Глава Минобороны Польши отмечал, что Варшаве следует консультировать с партнерами по НАТО перед принятием соответствующего решения. Пока никаких шагов по этому вопросу не было принято.

Может ли Польша сбивать российские цели над Украиной - в материале РБК-Украина.

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