У Польщі назвали умову, за якої могли б збивати російські ракети над Україною

Главу МЗС запитали, де для Польщі проходять "червоні лінії" стосовно Росії та України, а також чи має Варшава право збивати російські ракети в українському повітряному просторі.

Він зазначив, що Польща могла б допомогти Україні, щоб захистити атомні електростанції.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - сказав Сікорський.

Міністр наголосив, що це його думка і що юридично Польща б мала право на самооборону, але "жодних рішень про це не ухвалювали".