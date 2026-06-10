В Польше набросились на замминистра науки за слова об УПА: у Сибиги отреагировали

Заместитель министра науки Польши Анджей Шептицкий (правнук брата митрополита Андрея Шептицкого) сравнил бойцов УПА с польским антикоммунистическим подпольем. Его резко раскритиковали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24, Onet и заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого.
Польский чиновник сказал, что бойцы УПА были "чем-то вроде украинских непоколебимых солдат". Термин "непоколебимые солдаты" ("żołnierze niezłomni") в Польше используют в отношении участников антикоммунистического подполья.
"Это была формация, которая - независимо от того, о чем вы говорите в контексте "волынского преступления", но она боролась за независимость Украины… прежде всего с советами, и это была такая безнадежная борьба", - отметил Шептицкий.
Глава президентского Бюро международной политики Польши Марчин Пшидач, комментируя слова замминистра, потребовал, чтобы его отправили в отставку.
"Что этот человек еще делает в польском правительстве после такого заявления? На следующий же день он должен был либо сам подать в отставку от стыда, либо его должны были освободить", - сказал он.
Но были и те, кто заступился за Шептицкого. В частности, глава партии Polska 2050 Катажина Пелчинска-Наленч сказала, что заместителя министра нельзя отправлять в отставку, поскольку он выполняет много полезной работы.
По словам спикера МИД, в Украине с неприятностью наблюдают за критикой в адрес Шептицкого из-за его заявления
"Считаем недопустимым использование украинского происхождения господина Шептицкого как повод для выпадов в его сторону", - сказал он.
Тихий поблагодарил польских чиновников, которые в этом контексте поддержали защиту права на собственную позицию.
"Призываем польских политиков воздерживаться от действий, противоречащих фундаментальным европейским ценностям в области прав человека и гражданина", - добавил он.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из украинских подразделений почетное наименование "Героев УПА".
В Польше резко раскритиковали такое решение. В частности, президент Кароль Навроцкий даже захотел лишить главу украинского государства важнейшей польской награды - Ордена Белого Орла.
Сейчас между украинскими и польскими чиновниками продолжаются переговоры, чтобы решить проблему. В диалоге участвует руководитель ОП Кирилл Буданов.
Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.