У Польщі накинулися на заступника міністра науки за слова про УПА: у Сибіги відреагували

Заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький (правнук брата митрополита Андрея Шептицького) порівняв бійців УПА з польським антикомуністичним підпіллям. Його різко розкритикували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24, Onet і заяву спікера МЗС України Георгія Тихого.
Польський чиновник сказав, що бійці УПА були "чимось на кшталт українських непохитних солдатів". Термін "непохитні солдати" ("żołnierze niezłomni") у Польщі використовують щодо учасників антикомуністичного підпілля.
"Це була формація, яка - незалежно від того, про що ви говорите в контексті "волинського злочину", але вона боролася за незалежність України... насамперед із совєтами, і це була така безнадійна боротьба", - зазначив Шептицький.
Глава президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марчін Пшидач, коментуючи слова заступника міністра, зажадав, щоб його відправили у відставку.
"Що ця людина ще робить у польському уряді після такої заяви? Наступного ж дня він мав або сам подати у відставку від сорому, або його повинні були звільнити", - сказав він.
Але були й ті, хто заступився за Шептицького. Зокрема, голова партії Polska 2050 Катажина Пелчинська-Наленч сказала, що заступника міністра не можна відправляти у відставку, оскільки він виконує багато корисної роботи.
За словами речника МЗС, в Україні з неприємністю спостерігають за критикою на адресу Шептицького через його заяву
"Вважаємо неприпустимим використання українського походження пана Шептицького як привід для випадів у його бік", - сказав він.
Тихий подякував польським посадовцям, які в цьому контексті підтримали захист права на власну позицію.
"Закликаємо польських політиків утримуватися від дій, що суперечать фундаментальним європейським цінностям у сфері прав людини і громадянина", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з українських підрозділів почесне найменування "Героїв УПА".
У Польщі різко розкритикували таке рішення. Зокрема, президент Кароль Навроцький навіть захотів позбавити главу української держави найважливішої польської нагороди - Ордена Білого Орла.
Наразі між українськими та польськими високопосадовцями тривають перемовини, щоб розв'язати проблему. У діалозі бере участь керівник ОП Кирило Буданов.
Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.