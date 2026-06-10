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У Польщі накинулися на заступника міністра науки за слова про УПА: у Сибіги відреагували

20:06 10.06.2026 Ср
2 хв
У Навроцького вимагають відставки заступника голови міністерства науки
aimg Іван Носальський
Фото: Анджей Шептицький, заступник міністра науки Польщі (europesays.com)

Заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький (правнук брата митрополита Андрея Шептицького) порівняв бійців УПА з польським антикомуністичним підпіллям. Його різко розкритикували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24, Onet і заяву спікера МЗС України Георгія Тихого.

Заява Шептицького та реакція Варшави

Польський чиновник сказав, що бійці УПА були "чимось на кшталт українських непохитних солдатів". Термін "непохитні солдати" ("żołnierze niezłomni") у Польщі використовують щодо учасників антикомуністичного підпілля.

"Це була формація, яка - незалежно від того, про що ви говорите в контексті "волинського злочину", але вона боролася за незалежність України... насамперед із совєтами, і це була така безнадійна боротьба", - зазначив Шептицький.

Глава президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марчін Пшидач, коментуючи слова заступника міністра, зажадав, щоб його відправили у відставку.

"Що ця людина ще робить у польському уряді після такої заяви? Наступного ж дня він мав або сам подати у відставку від сорому, або його повинні були звільнити", - сказав він.

Але були й ті, хто заступився за Шептицького. Зокрема, голова партії Polska 2050 Катажина Пелчинська-Наленч сказала, що заступника міністра не можна відправляти у відставку, оскільки він виконує багато корисної роботи.

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Як відреагував Тихий

За словами речника МЗС, в Україні з неприємністю спостерігають за критикою на адресу Шептицького через його заяву

"Вважаємо неприпустимим використання українського походження пана Шептицького як привід для випадів у його бік", - сказав він.

Тихий подякував польським посадовцям, які в цьому контексті підтримали захист права на власну позицію.

"Закликаємо польських політиків утримуватися від дій, що суперечать фундаментальним європейським цінностям у сфері прав людини і громадянина", - додав він.

Скандал навколо Героїв УПА

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з українських підрозділів почесне найменування "Героїв УПА".

У Польщі різко розкритикували таке рішення. Зокрема, президент Кароль Навроцький навіть захотів позбавити главу української держави найважливішої польської нагороди - Ордена Білого Орла.

Наразі між українськими та польськими високопосадовцями тривають перемовини, щоб розв'язати проблему. У діалозі бере участь керівник ОП Кирило Буданов.

Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

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