В Польше массово задерживают и высылают украинцев: почему 91 человек под угрозой депортации

Польша усиливает миграционный контроль до максимума.
Как пишет РБК-Украина, о результатах операции сообщило польское издание Рolskie Radio, ссылаясь на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.
Так, во время последней общенациональной операции, к которой было привлечено более 27 тысяч офицеров, сотни иностранцев оказались за решеткой.
При этом наибольший удар пришелся на наших соотечественников: 91 украинец только за одну ночь получил решение о принудительном возвращении на родину.
Операция, охватившая все воеводства Польши 2-3 марта, стала настоящим экзаменом для иностранцев. Полиция и Пограничная служба провели почти 1800 точечных проверок в местах проживания и работы мигрантов.
Интересно, что в рейдах участвовали даже элитные подразделения - Центральное бюро киберпреступности и Бюро полицейских расследований.
Силовики искали не только тех, кто скрывается от правосудия, но и тех, чье пребывание в стране давно стало нелегальным.
По словам министра внутренних дел Марцина Кервинского, это была первая подобная акция в 2026 году.
W dniach 2-3 marca 2026 r. podczas ogólnopolskich działań koordynowanych przez Komendę Główną Policji zatrzymano blisko 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia.- Polska Policja (@PolskaPolicja) 4 марта 2026 года
W akcji wzięło udział 26 496 funkcjonariuszy Policji
Zatrzymano 147 obcokrajowców... pic.twitter.com/mIDBGEEJYp
В общем правоохранители задержали 1944 человека, которые скрывались от правосудия. Среди них - 147 иностранцев, которых разыскивала польская власть по ордерам на арест. При этом наибольшую группу среди задержанных составляли граждане Украины.
География задержанных иностранцев такова:
Статистика задержаний иностранцев показывает четкую тенденцию: украинцы составляют более 60% всех задержанных нерезидентов. Основные причины, по которым наши граждане получили штамп о депортации:
Нарушение сроков пребывания: Многие проигнорировали окончание срока действия виз или статуса временной защиты.
Нелегальная работа: Работа без официального договора остается самым быстрым способом получить депортацию во время таких рейдов.
Угроза безопасности: Более 20 человек из общего списка признаны представляющими угрозу общественному порядку Польши.
Уголовные ордера: Часть задержанных находилась в розыске за правонарушения, совершенные ранее на территории ЕС.
Пограничная служба Польши уже начала более 110 административных производств по выдворению.
Для большинства из 91 задержанного украинца это означает:
Польские власти отмечают, что такие операции теперь будут регулярными. Чтобы не стать следующим, эксперты советуют украинцам срочно проверить актуальность своих документов в реестрах и избегать любых неофициальных подработок.
Напомним, в США тысячи украинцев оказались в неопределенном статусе и даже под риском депортации.
Кроме того, постепенно урезают льготы украинским беженцам и в государствах Евросоюза. Мы писали, в каких странах ЕС помощь украинцам существенно сократили.
Также стало известно, что изменилось в Польше с выплатами 800+ на детей украинцев.