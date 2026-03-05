RU

В Польше массово задерживают и высылают украинцев: почему 91 человек под угрозой депортации

01:31 05.03.2026 Чт
3 мин
Кто попал под прицел и почему документы не спасли?
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: полиция Польши (Getty Images)

Польша усиливает миграционный контроль до максимума.

Как пишет РБК-Украина, о результатах операции сообщило польское издание Рolskie Radio, ссылаясь на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.

Читайте также: Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшая

Так, во время последней общенациональной операции, к которой было привлечено более 27 тысяч офицеров, сотни иностранцев оказались за решеткой.

При этом наибольший удар пришелся на наших соотечественников: 91 украинец только за одну ночь получил решение о принудительном возвращении на родину.

Самая масштабная "зачистка" года

Операция, охватившая все воеводства Польши 2-3 марта, стала настоящим экзаменом для иностранцев. Полиция и Пограничная служба провели почти 1800 точечных проверок в местах проживания и работы мигрантов.

Интересно, что в рейдах участвовали даже элитные подразделения - Центральное бюро киберпреступности и Бюро полицейских расследований.

Силовики искали не только тех, кто скрывается от правосудия, но и тех, чье пребывание в стране давно стало нелегальным.

По словам министра внутренних дел Марцина Кервинского, это была первая подобная акция в 2026 году.

В общем правоохранители задержали 1944 человека, которые скрывались от правосудия. Среди них - 147 иностранцев, которых разыскивала польская власть по ордерам на арест. При этом наибольшую группу среди задержанных составляли граждане Украины.

География задержанных иностранцев такова:

  • украинцы - 91 человек (абсолютное большинство);
  • грузины - 14 человек;
  • белорусы - 8 человек;
  • молдаване - 3 человека;
  • россияне - 2 человека.

Почему под удар попал именно 91 украинец

Статистика задержаний иностранцев показывает четкую тенденцию: украинцы составляют более 60% всех задержанных нерезидентов. Основные причины, по которым наши граждане получили штамп о депортации:

  1. Нарушение сроков пребывания: Многие проигнорировали окончание срока действия виз или статуса временной защиты.

  2. Нелегальная работа: Работа без официального договора остается самым быстрым способом получить депортацию во время таких рейдов.

  3. Угроза безопасности: Более 20 человек из общего списка признаны представляющими угрозу общественному порядку Польши.

  4. Уголовные ордера: Часть задержанных находилась в розыске за правонарушения, совершенные ранее на территории ЕС.

Что ждет задержанных

Пограничная служба Польши уже начала более 110 административных производств по выдворению.

Для большинства из 91 задержанного украинца это означает:

  • немедленное аннулирование права на пребывание;
  • принудительное сопровождение к границе;
  • запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком от 6 месяцев до 5 лет.

Польские власти отмечают, что такие операции теперь будут регулярными. Чтобы не стать следующим, эксперты советуют украинцам срочно проверить актуальность своих документов в реестрах и избегать любых неофициальных подработок.

