ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Конец эпохи щедрых выплат: в каких странах ЕС помощь украинским беженцам урезали

Среда 25 февраля 2026 11:02
UA EN RU
Конец эпохи щедрых выплат: в каких странах ЕС помощь украинским беженцам урезали В некоторых странах ЕС правила для украинцев и поддержка беженцев меняются (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Сегодня уменьшение размеров социальных выплат для украинцев и более жесткие условия для их получения - общий тренд в странах Европейского Союза.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пятый год на чемоданах. До сих пор ли рады видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше".

Читайте также: Украинские беженцы могут претендовать на новые репарации: кому и как подать заявление

В каких странах ЕС помощь украинцам сократили

Постдокторантка Киевской школы экономики Дарья Михайлишина в комментарии РБК-Украина рассказала, что самой щедрой к украинцам (с точки зрения прямых выплат) остается, вероятно, Германия.

Она отметила, что сначала украинцы имели доступ к Bürgergeld (так называемой "гражданской помощи") наравне с гражданами, а не к более низким выплатам по закону об искателях убежища.

Это означало бесплатное жилье, медицину, образование и денежную помощь.

Кроме того, это давало возможность получать 563 евро на человека в месяц.

"Но с приходом правительства Мерца в начале 2025 года ситуация изменилась: для тех, кто прибыл после 1 апреля 2025-го, предусмотрен переход на более низкие выплаты по системе для искателей убежища", - напомнила эксперт.

Кроме того, "в конце июня 2025 года Бундестаг проголосовал за приостановление права на воссоединение семей для беженцев".

При этом за отмену Bürgergeld украинцам и за возвращение домой из Германии украинцев-мужчин призывного возраста выступают две трети немцев.

Норвегия также отличалась высокими выплатами для украинцев. Но с 2025 года поддержку там - существенно ограничили.

Выплаты в 564 евро теперь начисляют только тем, кто живет в государственных общежитиях, а не в частном жилье.

Отменен и прием в общежитиях беженцев с домашними животными.

Кроме того, бесплатная стоматология для молодежи до 24 лет стала доступной только после 5 лет проживания в стране.

Ирландия еще с августа 2024 года окончательно уравняла выплаты для всех украинцев, проживающих в государственном жилье.

Теперь независимо от даты приезда помощь составляет 38,80 евро в неделю (вместо предыдущих 220 евро).

При этом сокращение не касалось тех, кто арендует частное жилье или живет в семьях ирландцев.

В Чехии с осени 2024 года срок бесплатного проживания сократили до трех месяцев. А для продления защиты теперь требуется нотариальное подтверждение аренды.

Выплаты с 2025 года составляют 200 евро для взрослых и 143 евро для детей.

Однако если трудоспособный беженец не находит работу в течение 150 дней, помощь уменьшают до прожиточного минимума - 129 евро в месяц.

Между тем мнение о том, что "украинцы - скорее польза, чем угроза для Чехии", поддерживают 31% жителей страны.

"60% респондентов считают, что украинцы получают из бюджета значительно больше, чем платят в него. Хотя из официального сообщения соответствующих учреждений мы знаем, что все наоборот", - рассказал аналитик STEM Иржи Таборский.

Польша же сейчас идет по пути жесткой привязки социальной помощи к занятости.

Так, единовременную выплату 300 злотых отменили еще летом 2022 года.

А детские выплаты "800+" (ежемесячная помощь 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет) привязаны сейчас к официальному трудоустройству или предпринимательской деятельности.

Конец эпохи щедрых выплат: в каких странах ЕС помощь украинским беженцам урезалиВклад украинцев и расходы Польши (инфографика РБК-Украина)

Михайлишина объяснила, что это - результат законопроекта, подписанного 13 сентября 2025 года после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую его версию.

Стоит отметить также, что в начале января 2026 года отношение поляков к украинским беженцам ухудшилось до исторического минимума: сейчас их поддержку одобряют 48% опрошенных, а 46% - выступают против.

При этом наиболее скептически настроены жители сел, люди с невысокими доходами и сторонники правых партий.

Кроме того, более половины жителей Польши поддерживают завершение войны (даже ценой территориальных уступок Украины), а 63% - считают такой сценарий неизбежным.

Напомним, ранее Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026 года, хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027 года.

Кроме того, мы объясняли, сколько реально зарабатывают украинцы в Польше.

Читайте также, кто и как согласовывает завершение временной защиты украинцев в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Выплаты Вторжение России в Украину Выезд за границу Поддержка Украины Документы
Новости
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ