ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшая

Среда 25 февраля 2026 12:40
UA EN RU
Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшая В некоторых странах украинцы теряют поддержку (фото иллюстративный: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Хотя большинство европейцев продолжают поддерживать украинцев, в некоторых странах отношение к беженцам существенно изменилось (а условия пребывания стали более строгими).

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше".

Читайте также: Украинские беженцы могут претендовать на новые репарации: кому и как подать заявление

Как меняется поддержка украинцев за границей

Постдокторантка Киевской школы экономики Дарья Михайлишина в комментарии РБК-Украина рассказала, что в целом украинцы за границей должны сегодня доказывать, что пытаются найти работу, учат язык, а их дети - посещают местные школы.

То есть речь идет об интеграции в жизнь принимающей страны.

"Также некоторые страны делают условия для новых беженцев более жесткими, чем для старых. Особенно, если они уже жили в других странах, или выехали из "безопасных" регионов Украины", - поделилась специалист.

Она объяснила, что "частично эти люди воспринимаются, как экономические мигранты (которые ищут страну с более комфортным уровнем жизни), а не беженцы, которые бегут от войны".

При этом общий "тренд" в странах Европейского Союза сейчас - уменьшение размеров социальных выплат для украинцев и более жесткие условия для их получения.

Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшаяВ некоторых странах Европы украинских беженцев больше, чем в других (инфографика РБК-Украина)

Какие страны поддерживают прием беженцев меньше всего

Михайлишина сообщила, что в целом поддержка беженцев в Европе снизилась, но не обвалилась.

"По данным Евробарометра (весна 2025), 80% европейцев все еще поддерживают прием беженцев из Украины. Вместе с тем, поддержка отличается от страны к стране", - объяснила она.

Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшаяВ каких странах Европы украинцы чаще всего получают временную защиту (инфографика РБК-Украина)

Так, самая низкая поддержка приема беженцев из Украины сейчас:

  • в Чехии - 53%;
  • в Болгарии - 69%;
  • в Румынии - 71%;
  • в Венгрии - 73%;
  • в Польше - 74%.

Между тем самая высокая поддержка наших граждан в таких странах:

  • Португалия - 91%;
  • Испания - 93%;
  • Дания - 94%;
  • Финляндия - 97%;
  • Швеция - 97%.

Напомним, ранее Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026 года, хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027 года.

Тем временем мы объясняли, кто и как согласовывает завершение временной защиты украинцев в ЕС.

Читайте также, как не потерять пенсию или субсидию тем, кто за границей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война в Украине Выплаты Вторжение России в Украину Выезд за границу Поддержка Украины
Новости
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ