Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшая

Хотя большинство европейцев продолжают поддерживать украинцев, в некоторых странах отношение к беженцам существенно изменилось (а условия пребывания стали более строгими).

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше".

Как меняется поддержка украинцев за границей

Постдокторантка Киевской школы экономики Дарья Михайлишина в комментарии РБК-Украина рассказала, что в целом украинцы за границей должны сегодня доказывать, что пытаются найти работу, учат язык, а их дети - посещают местные школы.

То есть речь идет об интеграции в жизнь принимающей страны.

"Также некоторые страны делают условия для новых беженцев более жесткими, чем для старых. Особенно, если они уже жили в других странах, или выехали из "безопасных" регионов Украины", - поделилась специалист.

Она объяснила, что "частично эти люди воспринимаются, как экономические мигранты (которые ищут страну с более комфортным уровнем жизни), а не беженцы, которые бегут от войны".

При этом общий "тренд" в странах Европейского Союза сейчас - уменьшение размеров социальных выплат для украинцев и более жесткие условия для их получения.

В некоторых странах Европы украинских беженцев больше, чем в других (инфографика РБК-Украина)

Какие страны поддерживают прием беженцев меньше всего

Михайлишина сообщила, что в целом поддержка беженцев в Европе снизилась, но не обвалилась.

"По данным Евробарометра (весна 2025), 80% европейцев все еще поддерживают прием беженцев из Украины. Вместе с тем, поддержка отличается от страны к стране", - объяснила она.

В каких странах Европы украинцы чаще всего получают временную защиту (инфографика РБК-Украина)

Так, самая низкая поддержка приема беженцев из Украины сейчас:

в Чехии - 53%;

в Болгарии - 69%;

в Румынии - 71%;

в Венгрии - 73%;

в Польше - 74%.

Между тем самая высокая поддержка наших граждан в таких странах: