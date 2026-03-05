У Польщі масово затримують та висилають українців: чому 91 особа під загрозою депортації

Так, під час останньої загальнонаціональної операції, до якої було залучено понад 27 тисяч офіцерів, сотні іноземців опинилися за ґратами.

При цьому найбільший удар припав на наших співвітчизників: 91 українець лише за одну ніч отримав рішення про примусове повернення на батьківщину.

Наймасштабніша "зачистка" року

Операція, що охопила всі воєводства Польщі 2–3 березня, стала справжнім іспитом для іноземців. Поліція та Прикордонна служба провели майже 1800 точкових перевірок у місцях проживання та роботи мігрантів.

Цікаво, що у рейдах брали участь навіть елітні підрозділи - Центральне бюро кіберзлочинності та Бюро поліцейських розслідувань.

Силовики шукали не лише тих, хто переховується від правосуддя, а й тих, чиє перебування в країні давно стало нелегальним.

За словами міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, це була перша подібна акція у 2026 році.

Загалом правоохоронці затримали 1944 особи, які переховувалися від правосуддя. Серед них - 147 іноземців, яких розшукувала польська влада за ордерами на арешт. При цьому найбільшу групу серед затриманих становили громадяни України.

Географія затриманих іноземців така:

українці - 91 особа (абсолютна більшість);

грузини - 14 осіб;

білоруси - 8 осіб;

молдавани - 3 особи;

росіяни - 2 особи.

Чому під удар потрапив саме 91 українець

Статистика затримань іноземців показує чітку тенденцію: українці становлять понад 60% усіх затриманих нерезидентів. Основні причини, через які наші громадяни отримали штамп про депортацію:

Порушення термінів перебування: Багато хто проігнорував закінчення терміну дії віз або статусу тимчасового захисту. Нелегальна праця: Робота без офіційного договору залишається найшвидшим способом отримати депортацію під час таких рейдів. Загроза безпеці: Понад 20 осіб із загального списку визнані такими, що становлять загрозу громадському порядку Польщі. Кримінальні ордери: Частина затриманих перебувала в розшуку за правопорушення, скоєні раніше на території ЄС.

Що чекає на затриманих

Прикордонна служба Польщі вже розпочала понад 110 адміністративних проваджень щодо видворення.

Для більшості з 91 затриманого українця це означає:

негайне анулювання права на перебування;

примусовий супровід до кордону;

заборона на в’їзд до Шенгенської зони терміном від 6 місяців до 5 років.

Польська влада наголошує, що такі операції тепер будуть регулярними. Щоб не стати наступним, експерти радять українцям терміново перевірити актуальність своїх документів у реєстрах та уникати будь-яких неофіційних підробітків.