В Польше ликвидировали утечку на нефтепроводе "Дружба"

Что известно об утечке на нефтепроводе "Дружба"

12 октября Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

Позже в Польше заявили, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоить российские интересы.

В свою очередь, Россия заявила, что утечка на одной из линий нефтепровода "Дружба" была технологической неисправностью.

Также в Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба". Утечку на нефтепроводе назвали "энергетической войной".