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В Польше ликвидировали утечку на нефтепроводе "Дружба"

Фото: в Польше ликвидировали утечку на нефтепроводе "Дружба" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Поврежденный участок трубопровода "Дружба" восстановлен, прокачка нефти возобновлена по двум трубам западного участка, в том числе и по линии, поставляющей нефть в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского оператора PERN в субботу, 15 октября.

Что известно об утечке на нефтепроводе "Дружба"

12 октября Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

Позже в Польше заявили, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоить российские интересы.

В свою очередь, Россия заявила, что утечка на одной из линий нефтепровода "Дружба" была технологической неисправностью.

Также в Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба". Утечку на нефтепроводе назвали "энергетической войной".

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Дружба