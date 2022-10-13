ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Утечка на нефтепроводе "Дружба": премьер Польши заявил, что "следы указывают на Кремль"

Новина українською →
Варшава, Четверг 13 октября 2022 03:48
Утечка на нефтепроводе "Дружба": премьер Польши заявил, что "следы указывают на Кремль" Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он не выдвинул прямых обвинений в чью-либо сторону, но упомянул, что "многие следы указывают на Кремль".

Моравецкий подчеркнул, что любые предположения будут подтверждены только по окончании расследования причин аварии.

Он сказал, что пока не установлено, была ли она вызвана диверсией или случайным повреждением.

Напомним, что Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба" в среду, 12 октября.

Позже в Польше заявили, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией.

Россия заявила, что утечка на одной из линий нефтепровода "Дружба" была технологической неисправностью.

Также в Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба". Утечку на нефтепроводе назвали "энергетической войной".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Дружба
NEWS
Генассамблея ООН осудила российскую аннексию территорий Украины
Генассамблея ООН осудила российскую аннексию территорий Украины
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе