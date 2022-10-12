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В России назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба"

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Среда 12 октября 2022 16:26
В России назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба" Фото: В России назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба" (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия заявила, что утечка на одной из линий нефтепровода "Дружба" была технологической неисправностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Заместитель главы правительства РФ Александр Новак прокомментировал утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

"На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, но она вроде уже устранена", - заявил чиновник.

Утечка была обнаружена вечером 11 октября. Место повреждения находится примерно в 70 километрах от Плоцка. Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию. Другая нить работает без изменений.

Оператор заявляет, что причины разгерметизации нефтепровода пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Следует отметить, что трубопровод "Дружба" является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.

Напомним, что Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

Позже в Польше заявили, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией.

Также в Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба". Утечку на нефтепроводе назвали "энергетической войной".

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