UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі ліквідували витік на нафтопроводі "Дружба"

Фото: у Польщі ліквідували витік на нафтопроводі "Дружба" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пошкоджену ділянку трубопроводу "Дружба" відновлено, прокачування нафти відбувається двома трубами західної ділянки, в тому числі і по лінії, що поставляє нафту до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського оператора PERN у суботу, 15 жовтня.

"Технічні служби PERN повністю відновили працездатність пошкодженого трубопроводу, яким нафта поставляється клієнтам компанії в Німеччині. Зараз поставки здійснюються по обох трубопроводах Західної ділянки", - йдеться в заяві.

При цьому в прес-службі компанії уточнюють, що причини, які спричинили витік, з'ясовуються.

"Наразі діяльність служб PERN зосереджена на розчистці території та відновленні її до вихідного стану", - додають у зверненні.

Що відомо про витік на нафтопроводі "Дружба"

12 жовтня Польща виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба".

Пізніше у Польщі заявили, що витік на нафтопроводі "Дружба" не пов'язаний з диверсією. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси.

У свою чергу, Росія заявила, що витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба" був технологічною несправністю.

Також у Сербії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба". Витік на нафтопроводі назвали "енергетичною війною".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дружба