У Польщі ліквідували витік на нафтопроводі "Дружба"

"Технічні служби PERN повністю відновили працездатність пошкодженого трубопроводу, яким нафта поставляється клієнтам компанії в Німеччині. Зараз поставки здійснюються по обох трубопроводах Західної ділянки", - йдеться в заяві.

При цьому в прес-службі компанії уточнюють, що причини, які спричинили витік, з'ясовуються.

"Наразі діяльність служб PERN зосереджена на розчистці території та відновленні її до вихідного стану", - додають у зверненні.

Що відомо про витік на нафтопроводі "Дружба"

12 жовтня Польща виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба".

Пізніше у Польщі заявили, що витік на нафтопроводі "Дружба" не пов'язаний з диверсією. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси.

У свою чергу, Росія заявила, що витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба" був технологічною несправністю.

Також у Сербії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба". Витік на нафтопроводі назвали "енергетичною війною".