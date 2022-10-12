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Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба"

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Плоцк, Среда 12 октября 2022 09:34
Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба" Фото: Польша заявила об утечке на нефтепроводе "Дружба" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба". Пока причины повреждения неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский оператор PERN.

Утечка была обнаружена вечером 11 октября. Место повреждения находится примерно в 70 километрах от Плоцка. Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию. Другая нить работает без изменений.

Оператор заявляет, что причины разгерметизации нефтепровода пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Следует отметить, что трубопровод "Дружба" является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.

Напомним, что недавно на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки. Некоторые европейские страны предполагают, что это могла быть диверсия.

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