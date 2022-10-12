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В Польше считают, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией

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Плоцк, Среда 12 октября 2022 11:04
В Польше считают, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией Фото: в Польше не видят следов саботажа на нефтепроводе "Дружба" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше не увидели следов диверсии на нефтепроводе "Дружба" из-за утечки. Чиновники полагают, что это была авария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Министерства энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер отметил, что утечка на линии трубопровода является, вероятно, обычным повреждением. По его словам, нет оснований полагать, что причиной утечки является саботаж.

"Здесь мы можем говорить о случайных повреждениях", - сказал он.

Хотя в Польше отметили, что такие события вызывают опасения безопасности энергообеспечения Европы.

Напомним, вчера вечером Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба". Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию.

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