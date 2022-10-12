В Польше считают, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией

В Польше не увидели следов диверсии на нефтепроводе "Дружба" из-за утечки. Чиновники полагают, что это была авария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель Министерства энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер отметил, что утечка на линии трубопровода является, вероятно, обычным повреждением. По его словам, нет оснований полагать, что причиной утечки является саботаж.

"Здесь мы можем говорить о случайных повреждениях", - сказал он.

Хотя в Польше отметили, что такие события вызывают опасения безопасности энергообеспечения Европы.