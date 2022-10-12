В Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба"
В Сербии назвали "энергетической войной" утечку на нефтепроводе "Дружба" и считают, что это продолжение событий, произошедших на газопроводе "Северный поток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера Сербии Зораны Михайлович в Facebook.
"Что нам всем нужно знать, так это то, что идет мировая энергетическая война. То, что происходит с нефтепроводом "Дружба"... кажется продолжением того, что произошло с газопроводом "Северный поток". Сначала думали, что дело в обслуживании, потом говорили, что неисправность, а оказалось, что это диверсия", - считает Михайлович.
По ее мнению, все эти события могут повлиять на энергетическую безопасность Европы.
"С точки зрения поставок нефти на наш рынок проблем не будет, потому что до сих пор мы импортировали сырую нефть из других стран по Адриатическому трубопроводу, не только из России. В этом нет ничего нового для нас", - отметила она.
Напомним, вчера вечером Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба". Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию.
При этом Варшава не видит следов диверсии на нефтепроводе. Чиновники полагают, что это была авария.
Следует отметить, что трубопровод "Дружба" является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.
Также напомним, что недавно на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки. Некоторые европейские страны предполагают, что это могла быть диверсия.
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