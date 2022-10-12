В Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба"

В Сербии назвали "энергетической войной" утечку на нефтепроводе "Дружба" и считают, что это продолжение событий, произошедших на газопроводе "Северный поток".

"Что нам всем нужно знать, так это то, что идет мировая энергетическая война. То, что происходит с нефтепроводом "Дружба"... кажется продолжением того, что произошло с газопроводом "Северный поток". Сначала думали, что дело в обслуживании, потом говорили, что неисправность, а оказалось, что это диверсия", - считает Михайлович.

По ее мнению, все эти события могут повлиять на энергетическую безопасность Европы.