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В Польше готовят обязательное школьное обучение для детей украинских беженцев с сентября

Фото: в Польше обяжут детей беженцев из Украины ходить в местные школы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Польше дети беженцев из Украины должны будут с 1 сентября этого года пойти в местные школы. Это предусматривает законопроект, подготавливаемый Министерством образования этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

По словам заместителя главы МОН Польши Йоанны Мухи, с украинской стороной обсуждался вопрос обязательной учебы проживающих здесь детей. Он охватит примерно 50-60 тысяч учащихся.

"Министры, которые с нами встречались, очень заинтересованы в том, чтобы это обязательство было введено в Польше. Предлагают (...) сотрудничество. Мы обязательно воспользуемся этим предложением", - сказала чиновница на пресс-конференции.

Она добавила, что соответствующий проект закона находится на завершающей стадии, и в ведомстве ожидают согласования всех положений акта.

По данным польской стороны, детей, не оканчивающих обязательную школу, в системе польского образования меньше, чем прогнозировалось. Неправительственные организации приводили значительные данные, вместе с тем украинская статистика показывает, что речь идет примерно о 50-60 тысячах учеников.

Как заявила Муха, украинская сторона "очень заинтересована" в том, чтобы ввести обязательство посещать польские школы детьми из Украины.

"Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы с этого предложения воспользуемся. Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона и тогда официально проинформируем о деталях", - сказала представитель польского министерства.

Предполагается, что для детей в школах Польши введут специальные уроки украинского языка. С этой целью, в частности, хотят трудоустроить учителей из Украины. Для педагогов введут упрощенную процедуру нострификации дипломов.

В Польше готовят нововведения для беженцев из Украины

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше предлагают придавать всем беженцам новый статус. Трехлетний вид на жительство не будет зависеть от наличия работы.

Также перед тем стало известно, что в Польше готовятся отменить выплаты за размещение украинцев. Программа "40+" завершится через три месяца.

Добавим, что в начале апреля Министерство внутренних дел и администрации Польши анонсировало изменения для украинских беженцев с июля 2024 года. Проект поправок к закону может быть подан в сейм в апреле. Среди нововведений - отмена выплат и статус.

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