В Польше готовятся отменить выплаты за размещение украинцев: когда это будет

Государство будет компенсировать владельцам жилья размещение и питание украинцев только до 30 июня 2024 года. Такое предложение изменений в спецзакон о помощи украинцам подало Министерство внутренних дел и администрации Польши.

До сих пор за размещение и питание бежавших от войны владельцам жилья выплачивалась компенсация в 40 злотых (392 грн) в сутки за человека. Большинство беженцев имеют право на такую помощь в течение 120 дней, уязвимые категории не ограничены на время государственной поддержки.

Министерство внутренних дел решило отказаться от формы поддержки граждан, предоставляющих убежище и питание беженцам в частном жилье. Заместитель министра Мацей Дущик отметил, что в поправке к закону о помощи, которая должна быть подана в Сейм до конца апреля, будет удалена соответствующая статья 13. Это связано с тем, что льгота вызывает много противоречий и сомнений в толковании.

В частности, в Союзе польских метрополий сообщили, что возникает много проблем с документальным подтверждением инвалидности. Также все больше заявок на компенсацию подают граждане Украины, которые принимают на проживание своих соотечественников.



"До сих пор все поправки были попыткой усилить это положение, чтобы не допустить злоупотреблений. После анализа мы решили, что эта статья исчезнет из закона", – сказал Мацей Дущик.

Поправка должна вступить в силу в начале июля. Министерство рассматривает возможность принятия небольшого переходного периода



"Отмена этого положения не будет означать, что беженцы будут лишены поддержки и ухода, они все равно смогут пользоваться местами коллективного размещения. Они точно не будут лишены помощи", – отметила управляющий директор Союза польских митрополий Дорота Бомбяк-Ковальская.