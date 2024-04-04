У Польщі готують обов'язкове шкільне навчання для дітей українських біженців з вересня

За словами заступниці глави МОН Польщі Йоанни Мухи, з українською стороною обговорювалося питання обов'язкового навчання українських дітей, які тут проживають. Він охопить приблизно 50-60 тисяч учнів.

"Міністри, які з нами зустрічалися, дуже зацікавлені в тому, щоб це зобов'язання було запроваджено в Польщі. Пропонують (...) співпрацю. Ми обов'язково скористаємося цією пропозицією", - сказала чиновниця на прес-конференції.

Вона додала, що відповідний проект закону перебуває на завершальній стадії, і у відомстві очікують на погодження усіх положень акта.

За даними польської сторони, дітей, які не закінчують обов'язкову школу, у системі польської освіти менше, ніж прогнозувалося. Неурядові організації наводили значні дані, разом з тим українська статистика показує, що йдеться приблизно про 50-60 тисяч учнів.

Як заявила Муха, українська сторона "дуже зацікавлена" у тому, щоби впровадити зобов'язання відвідувати польські школи дітьми з України.

"Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", - сказала представниця польського міністерства.

Передбачається, що для українських дітей у школах Польщі запровадять спеціальні уроки української мови. З цією метою, зокрема, хочуть працевлаштувати вчителів з України. Для педагогів введуть спрощену процедуру нострифікації дипломів.

У Польщі готують нововведення для біженців з України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі пропонують надавати усім біженцям новий статус. Трирічний дозвіл на проживання не залежатиме від наявності роботи.

Також перед тим стало відомо, що у Польщі готуються скасувати виплати за розміщення українців. Програма "40+" завершиться через три місяці.

Додамо, на початку квітня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі анонсувало зміни для українських біженців з липня 2024 року. Проект поправок до закону може бути поданий до Сейму у квітні. Серед нововведень - скасування виплат і статус.