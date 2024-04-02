Отмена выплат и статус. Какие изменения готовят для украинских беженцев в Польше

Министерство внутренних дел и администрации Польши анонсировало изменения для украинских беженцев с июля 2024 года. Проект поправок к закону может быть подан в Сейм в апреле.

Какие новые условия пребывания украинцев предлагают ввести в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт польского правительства.

Что ждет украинских беженцев в 2025 году

29 марта 2024 года Министерство внутренних дел и администрации Польши опубликовало описание изменений, предусмотренных в законодательстве о помощи украинским гражданам в связи с войной в Украине. Законопроект будет направлен на межведомственные и общественные консультации, а в апреле может быть подан на голосование в Сейм.

Согласно проекту изменений в закон, пребывание граждан Украины, получивших номер PESEL UKR, будет законным до 30 сентября 2025 года. С 2025 года можно будет изменить статус проживания с текущей временной защиты на временное проживание сроком на 3 года.

Предложение МВД предусматривает, что изменить статус временного проживания смогут граждане Украины, отвечающие следующим условиям:

которые обновят все необходимые данные в базе данных PESEL UKR в органах власти гмины;

подадут электронное заявление воеводе;

их статус UKR активен на 4 марта 2024 и на дату подачи заявления;

службы безопасности не будут выдвигать никаких возражений об изменении статуса проживания.

После успешного прохождения процедуры человек получит карту проживания с пометкой "ранее имел временную защиту".

Фото: Оформление документов в Польше (gettyimages.com)

Важные изменения в программе поддержки

Чиновники проанализировали текущую ситуацию с украинскими беженцами и после консультаций с воеводами и организациями, занимающимися помощью беженцам из Украины, подготовили изменения в программе поддержки.

В частности, МВД предлагает с 1 июля финансировать размещение и питание беженцев из Украины, находящихся в особо затруднительном положении, только на основании заключенного соглашения с местным воеводой или органом местного самоуправления. Также изменятся правила оплаты за проживание и питание в коллективных центрах размещения, чтобы взыскание этих средств было более эффективным.

Изменения будут касаться окончания срока действия денежной помощи с возмещением владельцам частных помещений расходов на размещение и питание украинских беженцев.

С 1 июля 2024 года прекратятся следующие виды финансовой поддержки:

единовременная денежная помощь в размере 300 злотых;

фотографирование на документы.

Планируются также изменения в части обязанности детей из Украины посещать систему польского образования и в сфере признания квалификаций, в частности психологов.

Фото: Помощь новоприбывшим беженцам отменят (gettyimages.com)

Правительство еще будет обсуждать изменения с общественными организациями

Отмечается, что первоначальные предложения были представлены во время встречи с воеводами, консулом Украины в Польше, совместной комиссией правительства и местного самоуправления и организациями, помогающими украинским беженцам в Польше.

Далее начнутся широкие межведомственные и общественные консультации. На 9 апреля запланирована встреча с представителями общественных и международных организаций.

Проект изменений в закон разработан в сотрудничестве с другими ведомствами, в частности: Министерством национального образования, Министерством семьи, труда и социальной политики, Министерством здравоохранения и Канцелярией премьер-министра.