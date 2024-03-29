В Польше предлагают предоставлять всем беженцам новый статус: детали

Украинским беженцам в Польше после временной защиты предлагают выдавать разрешения на проживание. Их смогут получить все лица со статусом PESEL UKR .

Такое предложение изменений в закон вносит МВД страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на naszwybir.pl .

Временную защиту для украинцев в Польше готовятся продлить до марта или даже сентября 2025 года. После этого всем украинцам со статусом PESEL UKR предлагают выдавать разрешения на временное проживание ("карты временного побыту").

О таких изменениях рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик.

"Мы подготовили систему, которая позволит всем лицам с PESEL UKR получить разрешение на временное проживание. Независимо от того, работают они или нет, пенсионеры или студенты, дети до 6 лет или старше. Это будет автоматическая система, которая с помощью одного положения изменит статус временной защиты на статус временного проживания", – пояснил чиновник.

Он отметил, что украинцы будут иметь право выбора – остаться под временной защитой PESEL UKR или перейти на разрешение на временное проживание.

Для украинцев будет создана система получения разрешений на временное проживание, которые будут выдавать не в воеводских управлениях, а в отдельных органах, что должно способствовать быстрой выдаче.

Украинцы, которые захотят получить "карту побыту", должны будут с 1 июля 2024 года по 30 сентября 2025 года зарегистрироваться на новом электронном портале. Также посетить управления городов или гмин, чтобы подать необходимые документы.

Заявителей будут проверять Агентство по внутренней безопасности, Пограничная служба и полиция. Первые разрешения на временное пребывание будут выдаваться с 2025 года. Они будут действовать 3 года.

"Статус человека юридически изменится только тогда, когда он лично придет и заберет разрешение на временное проживание. До этого момента он будет находиться под временной защитой", – отметил Мацей Дущик.

Временная защита для украинцев в Польше будет продолжаться до тех пор, пока это будет возможно на основе регламентов ЕС.