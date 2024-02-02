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В Польше двух мужчин отправили в тюрьму за шпионаж в пользу российской разведки

Польша, Пятница 02 февраля 2024 20:21
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В Польше двух мужчин отправили в тюрьму за шпионаж в пользу российской разведки Архивное фото: В Польше двух мужчин отправили в тюрьму за шпионаж (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Районный суд Белостока приговорил двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу российской разведки, к четырем годам тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio Białystok.

Речь идет о россиянине и белорусе, которые, по версии следствия, в течение нескольких лет собирали важную информацию о польских военных и передали это российской разведке.

Оба обвиняемых находились в Польше легально. Белорус учился в одном из университетов Белостока, а позже работал в организации парашютной подготовки. За это время он должен был установить контакты, в частности социальные, и использовать их для работы на российскую военную разведку. Россиянин проводил подобную деятельность под видом культурной деятельности и туризма.

Как проходили слушания

Оба были арестованы в апреле 2022 года, они все еще находятся под стражей. Затем прокурор подал ходатайство об исключении публичных слушаний, сославшись на важный государственный интерес, а также частный интерес - свидетелей, в частности многих солдат.

Адвокаты подсудимых потребовали, чтобы суд прошел открыто - в той части, которая касается материалов, не являющихся секретными. В конце концов суд полностью закрыл заседание.

Российские шпионы в странах Европы.

В октябре 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, работавшего под вымышленным именем в Университете Тромсе. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы по имени гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки. Ректор не исключил, что в вузе могут работать и другие агенты РФ.

Также сообщалось, что Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии в качестве шпионов.

Недавно в Европейском парламенте инициировали начало проверки изложенных ранее фактов о возможном сотрудничестве депутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности России.

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