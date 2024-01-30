Европарламент проверит депутата, которого СМИ заподозрили в связях с ФСБ
В Европейском парламенте инициировали начало проверки изложенных ранее фактов относительно возможного сотрудничества депутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности России.
Об этом заявил официальный представитель спикера Европарламента Юрий Ласс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Глава Европарламента Роберта Метсола очень серьезно относится к обвинениям в отношении депутата от Латвии Татьяны Жданок, в связи с чем она передала это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения.
По словам Ласса, это означает, что в Европейском парламенте началось расследование. Метсола также вынесет этот вопрос на обсуждение конференции председателей 31 января.
Конференция председателей - это политический орган Европарламента, учитывающий отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами.
О чем идет речь
Ранее ряд изданий в совместном расследовании установили, что депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок вела активную переписку с официальными гражданами, предположительно сотрудниками ФСБ, и, в частности, направляла им отчеты о своей деятельности.
Расследование основывается на взломанной электронной переписке Жданок.
Что об этом говорят в Латвии
Служба госбезопасности Латвии заявила, что действия депутата Европарламента Татьяны Жданок, которая как минимум с 2004 года взаимодействовала с сотрудниками ФСБ, "не квалифицируются как преступление".
В ведомстве уточнили, что не считают преступной деятельность евродепутата, потому что она пришлась на период с 2004 по 2013 год.
"До 2016 года латвийское законодательство не предусматривало уголовной ответственности за помощь иностранному государству или иностранной организации, направленную против Латвийской Республики", - уточнили силовики.
Однако спецслужба Латвии планирует оценить информацию о возможном сотрудничестве Жданок с ФСБ России.
Татьяна Жданок
Советский математик и латвийский политический деятель. Доктор физико-математических наук.
Сопредседатель правления партии "Русский союз Латвии", с 2004 по 2018 год и с 2019 года - депутат Европейского парламента (Фракция зеленых и Европейского свободного альянса).
Российские шпионы в странах Европы
В октябре 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, работавшего под вымышленным именем в Университете Тромсе. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы по имени гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки. Ректор не исключил, что в вузе могут работать и другие агенты РФ.
Также сообщалось, что Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии в качестве шпионов.
По данным разведки Чехии, агенты РФ в Европе активны и помогают обходить санкции ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.