В Польше из-за протестов фермеров пострадали полицейские. Туск отреагировал

В результате протестов фермеров в Варшаве пострадали 13 польских полицейских. Власти Польши раскритиковали прибегших к силе протестующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio и Onet.
Как известно, после протеста фермеров в столице Польши были госпитализированы 13 полицейских. Один из офицеров получил серьезное ранение головы.
Заместитель министра государственного имущества Польши Роберт Кропивницкий в комментарии СМИ раскритиковал протестующих, которые перешли к агрессии против полицейских.
несколько десятков участников акции.
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко осудил столкновения между протестующими и полицией.
Глава польского правительства добавил, что он продолжит диалог с недовольными фермерами. Также Туск заявил, что обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому касательно решения проблемы.
Напомним, вчера Януш Войцеховский анонсировал новые законодательные предложения, чтобы удовлетворить потребности протестующих фермеров в странах ЕС.
Напомним, в среду, 6 марта, польские фермеры устроили многотысячную акцию протеста в центре Варшавы. Они жгли шины возле офиса Туска и Сейма.
В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Так, протестующие забросали полицию брусчаткой и горящими файерами. В ответ на агрессивные действия правоохранители применили газ.
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