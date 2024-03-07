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В Польше из-за протестов фермеров пострадали полицейские. Туск отреагировал

Фото: в Польше из-за протестов фермеров пострадали полицейские (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате протестов фермеров в Варшаве пострадали 13 польских полицейских. Власти Польши раскритиковали прибегших к силе протестующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio и Onet.

Как известно, после протеста фермеров в столице Польши были госпитализированы 13 полицейских. Один из офицеров получил серьезное ранение головы.

Заместитель министра государственного имущества Польши Роберт Кропивницкий в комментарии СМИ раскритиковал протестующих, которые перешли к агрессии против полицейских.

несколько десятков участников акции.

Реакция Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко осудил столкновения между протестующими и полицией.

Глава польского правительства добавил, что он продолжит диалог с недовольными фермерами. Также Туск заявил, что обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому касательно решения проблемы.

Напомним, вчера Януш Войцеховский анонсировал новые законодательные предложения, чтобы удовлетворить потребности протестующих фермеров в странах ЕС.

Протест польских фермеров

Напомним, в среду, 6 марта, польские фермеры устроили многотысячную акцию протеста в центре Варшавы. Они жгли шины возле офиса Туска и Сейма.

В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Так, протестующие забросали полицию брусчаткой и горящими файерами. В ответ на агрессивные действия правоохранители применили газ.

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