У Польщі через протести фермерів постраждали поліцейські. Туск відреагував

Як відомо, після протесту фермерів у столиці Польщі були госпіталізовані 13 поліцейських. Один з офіцерів отримав серйозне поранення голови.

Заступник міністра державного майна Польщі Роберт Кропивницький у коментарі ЗМІ розкритикував протестувальників, які перейшли до агресії проти поліцейських.

кілька десятків учасників акції.

Реакція Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко засудив сутички між протестувальниками та поліцією.

Глава польського уряду додав, що він продовжить діалог з незадоволеними фермерами. Також Туск заявив, що звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського щодо вирішення проблеми.

Нагадаємо, вчора Януш Войцеховський анонсував нові законодавчі пропозиції, щоб задовольнити потреби протестуючих фермерів у країнах ЄС.

Протест польських фермерів

Нагадаємо, у середу, 6 березня, польські фермери влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави. Вони палили шини біля офісу Туска та Сейму.

В ході акції протесту сталися сутички з поліцією. Так, протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами. У відповідь на агресивні дії правоохоронці застосували газ.