У Польщі через протести фермерів постраждали поліцейські. Туск відреагував

Внаслідок протестів фермерів у Варшаві постраждали 13 польських поліцейських. Влада Польщі розкритикувала протестувальників, які вдалися до сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio та Onet.
Як відомо, після протесту фермерів у столиці Польщі були госпіталізовані 13 поліцейських. Один з офіцерів отримав серйозне поранення голови.
Заступник міністра державного майна Польщі Роберт Кропивницький у коментарі ЗМІ розкритикував протестувальників, які перейшли до агресії проти поліцейських.
кілька десятків учасників акції.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко засудив сутички між протестувальниками та поліцією.
Глава польського уряду додав, що він продовжить діалог з незадоволеними фермерами. Також Туск заявив, що звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського щодо вирішення проблеми.
Нагадаємо, вчора Януш Войцеховський анонсував нові законодавчі пропозиції, щоб задовольнити потреби протестуючих фермерів у країнах ЄС.
Нагадаємо, у середу, 6 березня, польські фермери влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави. Вони палили шини біля офісу Туска та Сейму.
В ході акції протесту сталися сутички з поліцією. Так, протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами. У відповідь на агресивні дії правоохоронці застосували газ.
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