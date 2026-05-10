В Польше возле границы с РФ обнаружили разведывательный дрон

В военной полиции Польши сообщили, что, по предварительным данным, найденный беспилотник является военным разведывательным дроном, который использовался для наблюдения и не предназначался для боевого применения.

Отмечается, что на корпусе дрона обнаружили надписи кириллицей. Также он был оснащен несколькими камерами.

По неофициальной информации RMF FM, дрон, вероятно, прилетел из Калининградской области РФ. Учитывая его ограниченную дальность полета - он не мог лететь из Украины.