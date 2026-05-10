В Польше возле границы с РФ обнаружили разведывательный дрон

В Польше вблизи границы с российской Калининградской областью обнаружили беспилотник, который упал в поле недалеко от города Бартошице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
В военной полиции Польши сообщили, что, по предварительным данным, найденный беспилотник является военным разведывательным дроном, который использовался для наблюдения и не предназначался для боевого применения.
Отмечается, что на корпусе дрона обнаружили надписи кириллицей. Также он был оснащен несколькими камерами.
По неофициальной информации RMF FM, дрон, вероятно, прилетел из Калининградской области РФ. Учитывая его ограниченную дальность полета - он не мог лететь из Украины.
Напомним, ночью 7 мая несколько беспилотников со стороны России вошли в воздушное пространство Латвии. Один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.
Также в конце апреля дрон упал на крышу многоэтажки в центральном районе Кишинева. Молдавская полиция эвакуировала жителей верхних этажей и передала объект на экспертизу.
25 апреля во время массированной атаки РФ на Украину в Румынии упали обломки дронов, что привело к повреждению жилой пристройки и линии электропередач.
Ранее, 17 апреля, российский беспилотник также залетел в воздушное пространство страны во время ночного обстрела украинских городов.
На фоне регулярных провокаций Румыния экстренно усиливает оборону границ. В частности, страна недавно протестировала новейшую систему перехвата дронов Merops с искусственным интеллектом, которая вскоре должна стать на защиту неба от "Шахедов".