Кибератака РФ едва не оставила Польшу без электричества в прошлом месяце

Россия в конце 2025 года осуществила ряд кибератак на энергосектор Польши из-за чего страна едва не осталась без электроэнергии.

Об этом заявил вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По словам Гавковского, в конце 2025 года произошло немало атак на польский энергетический сектор и ситуацию было трудно контролировать, в частности из-за неблагоприятных погодных условий.

"Польша столкнулась с серьезной атакой на свою энергетическую инфраструктуру, целью которой было отключение электроэнергии для граждан в конце декабря. Мы имели дело с саботажем со стороны России. Цифровые танки уже здесь. Мы были близки к отключению электроэнергии", - заявил польский министр.

Ранее министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошла неудачная кибератака на ряд объектов, производящих электроэнергию.

Гавковский заверил, что польские институты "хорошо подготовлены".

"Нет причин для паники", - сообщил вице-премьер.