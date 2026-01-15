ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Туск видит "российский след" в кибератаках на энергетические объекты Польши

Польша, Четверг 15 января 2026 15:55
UA EN RU
Туск видит "российский след" в кибератаках на энергетические объекты Польши Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Польский премьер Дональд Туск заявил о возможной причастности спецслужб РФ к кибератакам на энергообъекты Польши, однако "твердых доказательств" нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

По словам Туска, польская критическая инфраструктура не находилась под угрозой, угрозу блэкаута также не зафиксировали.

"Были атакованы отдельные объекты, в частности две теплоэлектростанции. Атаки были направлены на систему, которая позволяет управлять электроэнергией, поступающей из возобновляемых источников энергии. Мы отнеслись к этому очень серьезно", - рассказал он.

Премьер Польши отметил, что в случае успешной атаки без тепла могли бы остаться полмиллиона человек. В то же время он отметил, что кибератака не имела негативных последствий, поскольку страна защищена от таких вмешательств и быстро отреагировала.

"Нет твердых доказательств, но многое указывает на то, что эти атаки были подготовлены группами, связанными с российскими спецслужбами. Я не хочу спекулировать, но мы, пожалуй, не сомневаемся относительно источников вдохновения", - добавил Туск.

Что предшествовало

Напомним, 14 января вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что в конце 2025 года произошло немало атак на польский энергетический сектор. Он отметил, что ситуацию было трудно контролировать, в частности из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошла неудачная кибератака на ряд объектов, производящих электроэнергию.

Отметим, РФ ведет гибридную войну в виде кибератак и против США. Например, в ноябре в полученных Штатах зафиксировали кибератаку России против городской инфраструктуры.

Хакеры проникли в сети американской инженерной компании, которая сотрудничает с подрядчиками в сферах водоснабжения, транспортных систем и аварийного реагирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Российская Федерация Польша Кибератака
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП