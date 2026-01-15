Туск видит "российский след" в кибератаках на энергетические объекты Польши

Польский премьер Дональд Туск заявил о возможной причастности спецслужб РФ к кибератакам на энергообъекты Польши, однако "твердых доказательств" нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

По словам Туска, польская критическая инфраструктура не находилась под угрозой, угрозу блэкаута также не зафиксировали.

"Были атакованы отдельные объекты, в частности две теплоэлектростанции. Атаки были направлены на систему, которая позволяет управлять электроэнергией, поступающей из возобновляемых источников энергии. Мы отнеслись к этому очень серьезно", - рассказал он.

Премьер Польши отметил, что в случае успешной атаки без тепла могли бы остаться полмиллиона человек. В то же время он отметил, что кибератака не имела негативных последствий, поскольку страна защищена от таких вмешательств и быстро отреагировала.

"Нет твердых доказательств, но многое указывает на то, что эти атаки были подготовлены группами, связанными с российскими спецслужбами. Я не хочу спекулировать, но мы, пожалуй, не сомневаемся относительно источников вдохновения", - добавил Туск.