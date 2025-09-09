Польша задержала белорусского агента и высылает дипломата, - Туск

Ликвидация разведывательной сети Беларуси

Напомним, на днях европейские спецслужбы ликвидировали белорусскую разведывательную сеть, действовавшую на территории Европы. Сеть была организована Комитетом государственной безопасности Беларуси для вербовки агентов и сбора разведданных.

Среди разоблаченных членов оказались сотрудники КГБ и бывший заместитель молдавской разведки (SIS), который планировал передавать секретную информацию белорусским спецслужбам.

Кроме того, Чехия высылает сотрудника белорусского посольства, который работал на КГБ. В МИД страны подчеркнули, что не допустят использования дипломатического прикрытия для разведывательной деятельности.

Спецслужбы отметили, что белорусам удалось создать сеть в Европе в том числе из-за свободного передвижения по странам континента.