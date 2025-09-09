UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Польща затримала білоруського агента і висилає дипломата, - Туск

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польська спецслужба затримала агента Білорусі. Такого результату вдалося домогтися в результаті співпраці зі спецслужбами двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Польщі Дональда Туска в соцмережі X.

"ABW (Агентство внутрішньої безпеки Польщі - ред.) учора затримало білоруського агента. Затримання стало результатом співпраці зі спецслужбами, зокрема Румунії та Чехії", - написав Туск.

Також він уточнив, що Польща вишле білоруського дипломата, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти держави.

Ліквідація розвідувальної мережі Білорусі

Нагадаємо, днями європейські спецслужби ліквідували білоруську розвідувальну мережу, що діяла на території Європи. Мережа була організована Комітетом державної безпеки Білорусі для вербування агентів і збору розвідданих.

Серед викритих членів виявилися співробітники КДБ і колишній заступник молдавської розвідки (SIS), який планував передавати секретну інформацію білоруським спецслужбам.

Крім того, Чехія висилає співробітника білоруського посольства, який працював на КДБ. У МЗС країни наголосили, що не допустять використання дипломатичного прикриття для розвідувальної діяльності.

Спецслужби зазначили, що білорусам вдалося створити мережу в Європі, зокрема, через вільне пересування країнами континенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольща