Польша вводит почти максимальный "уровень тревоги" на части железных дорог

Власти Польши решили повысить уровень тревоги для отдельных железнодорожных путей. Это связано с угрозой новых терактов.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia .

По словам главы польского правительства, руководитель Агентства внутренней безопасности и министр внутренних дел инициировали введение третьего уровня тревоги CHARLIE на отдельных железнодорожных путях.

Туск уточнил, что в остальной части страны будет действовать второй уровень тревоги, как это и было ранее.

"Сегодня я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу, основываясь на законах о террористической деятельности", - отметил премьер.

Стоит заметить, что уровень тревоги CHARLIE-CRP (третий из четырех) - это официальная степень антитеррористической угрозы в Польше, введенная законом "О антитеррористических действиях" от 10 июня 2016 года.

Что означает CHARLIE на практике: