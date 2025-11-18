ua en ru
Польша вводит почти максимальный "уровень тревоги" на части железных дорог

Варшава, Вторник 18 ноября 2025 17:15
Польша вводит почти максимальный "уровень тревоги" на части железных дорог Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Польши решили повысить уровень тревоги для отдельных железнодорожных путей. Это связано с угрозой новых терактов.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.

По словам главы польского правительства, руководитель Агентства внутренней безопасности и министр внутренних дел инициировали введение третьего уровня тревоги CHARLIE на отдельных железнодорожных путях.

Туск уточнил, что в остальной части страны будет действовать второй уровень тревоги, как это и было ранее.

"Сегодня я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу, основываясь на законах о террористической деятельности", - отметил премьер.

Стоит заметить, что уровень тревоги CHARLIE-CRP (третий из четырех) - это официальная степень антитеррористической угрозы в Польше, введенная законом "О антитеррористических действиях" от 10 июня 2016 года.

Что означает CHARLIE на практике:

  • усиление охраны критической инфраструктуры (в данном случае - конкретных железнодорожных линий);
  • увеличение количества патрулей полиции, военной жандармерии и Агентства внутренней безопасности (ABW);
  • возможные дополнительные проверки пассажиров и багажа на вокзалах и в поездах;
  • контроль военных объектов, аэропортов, электростанций и других стратегических точек;
  • развертывание спецподразделений в режим повышенной готовности.

Диверсии в Польше

Напомним, вчера, 17 ноября, стало известно, что в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути, который ведет к границе с Украиной.

Польские власти заявили о том, что железную дорогу была повреждена в результате подрыва.

Позже стало известно о новых случаях диверсии на железнодорожной линии "Варшава-Люблин".

