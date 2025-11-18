Польща запроваджує майже максимальний "рівень тривоги" на частині залізниць

Влада Польщі вирішила підвищити рівень тривоги для окремих залізничних шляхів. Це пов'язано із загрозою нових терактів.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia .

За словами глави польського уряду, керівник Агентства внутрішньої безпеки і міністр внутрішніх справ ініціювали введення третього рівня тривоги CHARLIE на окремих залізничних коліях.

Туск уточнив, що в решті частини країни діятиме другий рівень тривоги, як це і було раніше.

"Сьогодні я видам відповідне розпорядження з цього питання, ґрунтуючись на законах про терористичну діяльність", - зазначив прем'єр.

Варто зауважити, що рівень тривоги CHARLIE-CRP (третій із чотирьох) - це офіційний ступінь антитерористичної загрози в Польщі, запроваджений законом "Про антитерористичні дії" від 10 червня 2016 року.

Що означає CHARLIE на практиці: