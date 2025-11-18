Польща запроваджує майже максимальний "рівень тривоги" на частині залізниць
Влада Польщі вирішила підвищити рівень тривоги для окремих залізничних шляхів. Це пов'язано із загрозою нових терактів.
Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia.
За словами глави польського уряду, керівник Агентства внутрішньої безпеки і міністр внутрішніх справ ініціювали введення третього рівня тривоги CHARLIE на окремих залізничних коліях.
Туск уточнив, що в решті частини країни діятиме другий рівень тривоги, як це і було раніше.
"Сьогодні я видам відповідне розпорядження з цього питання, ґрунтуючись на законах про терористичну діяльність", - зазначив прем'єр.
Варто зауважити, що рівень тривоги CHARLIE-CRP (третій із чотирьох) - це офіційний ступінь антитерористичної загрози в Польщі, запроваджений законом "Про антитерористичні дії" від 10 червня 2016 року.
Що означає CHARLIE на практиці:
- посилення охорони критичної інфраструктури (в даному випадку - конкретних залізничних ліній);
- збільшення кількості патрулів поліції, військової жандармерії та Агентства внутрішньої безпеки (ABW);
- можливі додаткові перевірки пасажирів і багажу на вокзалах і в поїздах;
- контроль військових об'єктів, аеропортів, електростанцій та інших стратегічних точок;
- розгортання спецпідрозділів у режим підвищеної готовності.
Диверсії в Польщі
Нагадаємо, вчора, 17 листопада, стало відомо, що в Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії, яка веде до кордону з Україною.
Польська влада заявила про те, що залізницю було пошкоджено внаслідок підриву.
Пізніше стало відомо про нові випадки диверсії на залізничній лінії "Варшава-Люблін".