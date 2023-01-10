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Польша обеспечила себе независимость от российского угля, - замминистра

Фото: Польша обеспечила себе независимость от российского угля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша в 2022 году перестала зависеть от российского угля, поскольку она наладила импорт из других стран.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wgospodarce, об этом заявил замминистра по контролю за государственными активами Кароль Рабенда.

По его словам, в 2022 году Польша импортировала 14 миллионов тонн угля, благодаря чему им были обеспечены не только домашние хозяйства, но и энергетический и отопительный секторы.

Такого результата удалось добиться после того, как Польша "изменила направления поставок с востока на другие".

"В результате санкций, а также других действий правительства и государственных компаний 100 процентов мы сделали Польшу независимой от российского угля", - отметил Рабенда.

Напомним, ранее стало известно, что запрет ЕС на импорт российского угля, который вступил в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с подсанкционным углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.

Также мы писали, что из-за санкций морской экспорт угля из России практически полностью остановился.

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