Санкції майже зупинили морський експорт російського вугілля, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання з посиланням на джерела пише, що найбільша в Росії компанія з видобутку енергетичного вугілля АТ "Суек" з середини серпня не може відвантажувати продукцію. Крім того, на ринку страхування і перестрахування домінують компанії з ЄС, Великобританії та Швейцарії, а введені санкції ускладнюють пошук страховиків для судновласників.

Зазначимо, ембарго на імпорт російського вугілля до Євросоюзу набуло чинності 10 серпня 2022 року. При цьому санкції також забороняють європейським операторам фінансувати і страхувати поставки.

Однак задовго до того, як ембарго вступило в силу, російські вугільники почали перенаправляти експорт в Азію. Росія входить до топ-3 найбільших експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. Вугільна промисловість становить близько 1% російської економіки.