UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща забезпечила собі незалежність від російського вугілля, - замміністра

Фото: Польща забезпечила собі незалежність від російського вугілля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща 2022 року перестала залежати від російського вугілля, оскільки вона налагодила імпорт з інших країн.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wgospodarce, про це заявив заступник міністра з контролю за державними активами Кароль Рабенда.

За його словами, у 2022 році Польща імпортувала 14 мільйонів тонн вугілля, завдяки чому їм було забезпечено не лише домашні господарства, а й енергетичний та опалювальний сектори.

Такого результату вдалося досягти після того, як Польща "змінила напрями постачання зі сходу на інші".

"Внаслідок санкцій, а також інших дій уряду та державних компаній 100 відсотків ми зробили Польщу незалежною від російського вугілля", - зазначив Рабенда.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заборона ЄС на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з підсанкціонованим вугіллям перенаправляються до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.

Також ми писали, що через санкції морський експорт вугілля з Росії практично повністю зупинився.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольща