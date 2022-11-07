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Китай, Турция и Индия покупают подсанкционный в ЕС российский уголь со скидками, - Bloomberg

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Понедельник 07 ноября 2022 15:14
Китай, Турция и Индия покупают подсанкционный в ЕС российский уголь со скидками, - Bloomberg Фото: Китай, Турция и Индия покупают подсанкционный в ЕС российский уголь со скидками (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Жесткий запрет Европейского Союза на импорт российского угля, который вступил в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с подсанкционным углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что партии российского угля продаются странам с большой скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.

Отмечается, что в сентябре Турция импортировала энергетический уголь из РФ за 199 долларов за тонну. Это на 23% ниже, чем уголь аналогичного качества из Колумбии, следующего крупнейшего поставщика.

Напомним, с 10 августа начал действовать пятый пакет санкций Евросоюза против России, который был принят еще в апреле. Таким образом, Европа прекратила покупку угля у страны-агрессора.

Также сообщалось, что санкции против РФ практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

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