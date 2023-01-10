Польша обеспечила себе независимость от российского угля, - замминистра

Польша в 2022 году перестала зависеть от российского угля, поскольку она наладила импорт из других стран.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wgospodarce , об этом заявил замминистра по контролю за государственными активами Кароль Рабенда.

По его словам, в 2022 году Польша импортировала 14 миллионов тонн угля, благодаря чему им были обеспечены не только домашние хозяйства, но и энергетический и отопительный секторы.

Такого результата удалось добиться после того, как Польша "изменила направления поставок с востока на другие".

"В результате санкций, а также других действий правительства и государственных компаний 100 процентов мы сделали Польшу независимой от российского угля", - отметил Рабенда.