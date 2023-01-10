ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша обеспечила себе независимость от российского угля, - замминистра

Новина українською →
Варшава, Вторник 10 января 2023 17:17
Польша обеспечила себе независимость от российского угля, - замминистра Фото: Польша обеспечила себе независимость от российского угля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша в 2022 году перестала зависеть от российского угля, поскольку она наладила импорт из других стран.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wgospodarce, об этом заявил замминистра по контролю за государственными активами Кароль Рабенда.

По его словам, в 2022 году Польша импортировала 14 миллионов тонн угля, благодаря чему им были обеспечены не только домашние хозяйства, но и энергетический и отопительный секторы.

Такого результата удалось добиться после того, как Польша "изменила направления поставок с востока на другие".

"В результате санкций, а также других действий правительства и государственных компаний 100 процентов мы сделали Польшу независимой от российского угля", - отметил Рабенда.

Напомним, ранее стало известно, что запрет ЕС на импорт российского угля, который вступил в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с подсанкционным углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.

Также мы писали, что из-за санкций морской экспорт угля из России практически полностью остановился.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году