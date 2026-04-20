Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме

16:30 20.04.2026 Пн
2 мин
Президент установил жесткий дедлайн для регионов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Для областей, городов и громад Украины утверждены планы по подготовке к следующему отопительному сезону. Однако Киев и несколько областей отстают от графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света

Глава государства напомнил, что все регионы и города имеют утвержденные планы устойчивости. Эти документы определяют, какие задачи должны быть выполнены, чтобы украинцы гарантированно были с теплом и светом зимой, несмотря на любые угрозы.

"Срок реализации планов устойчивости для всех городов и общин - 1 сентября этого года. Соответственно, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями. К сожалению, на сегодня не все регионы работают именно так, как надо для защиты людей", - отметил президент.

Какие области отстают от графика

Зеленский отметил, что особое внимание во время селектора с регионами с участием премьера Юлии Свириденко и чиновников уделили Донецкой, Черниговской, Львовской, Полтавской и Кировоградской областям, Запорожью, Херсону и Киеву.

"В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города", - подчеркнул он.

Президент добавил, что на Львовщине есть вопросы по нескольким энергообъектам, и отметил необходимость определить, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственного задания.

Кроме того, Зеленский поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговской и Харьковской областей дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей.

Напомним, Юлия Свириденко представила план защиты водоснабжения на следующий отопительный сезон. Правительство уже выделило более 22 млрд гривен на защиту 576 ключевых объектов, а для водоканалов предусмотрено 26 отдельных проектов в 10 общинах общей стоимостью 12,7 млрд гривен.

Также мы писали, что в газовых хранилищах планируют накопить не менее 14,6 млрд куб. м газа. Министр энергетики назвал 13,2 млрд куб. м критически необходимым минимумом, который позволит пройти зиму даже в условиях массированных атак и сильных морозов.

Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию